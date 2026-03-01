Ulubienica Torunia ze złotem. Wygrała nie tylko z rywalkami. Mamy zdjęcia zawodników i kibiców z HMP

Spis treści
- Zmagania w ramach 70. odsłony lekkoatletycznych halowych mistrzostw Polski dobiegły końca, stanowiąc kluczowy test dla sportowców przed marcowym czempionatem globu w tym samym obiekcie.
- Jedną z gwiazd drugiego dnia rywalizacji była Anna Matuszewicz, która mimo infekcji zdołała obronić mistrzowski tytuł w skoku w dal.
- Poniżej przedstawiamy szczegółowe rezultaty zawodów oraz galerię zdjęć dokumentującą zmagania lekkoatletów i doping kibiców.
Anna Matuszewicz triumfuje w Toruniu mimo choroby
„Tytuł Halowej Mistrzyni Polski obroniony! Dziś 6.59 m z przeziębieniem” - w ten sposób Anna Matuszewicz z Torunia podsumowała swój start w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Choć uzyskany rezultat nie jest rekordem życiowym ulubienicy publiczności, to w obliczu walki z chorobą złoty medal wywołał u niej uśmiech od ucha do ucha. Kibice z miasta Kopernika gorąco wspierali 22-latkę, na co zawodniczka może liczyć również podczas nadchodzących mistrzostw świata. Warto odnotować, że sukcesy odnieśli także inni reprezentanci MKL Toruń: Radosław Lach wybiegał brąz na 200 metrów, a Adrian Brzeziński sięgnął po srebro w skoku w dal.
Niedzielna rywalizacja przyniosła również świetny występ Jakuba Szymańskiego, który z czasem 7,40 s zwyciężył w biegu na 60 metrów przez płotki. W konkursie skoku wzwyż najlepszy okazał się Mateusz Kołodziejski z Zawiszy Bydgoszcz, osiągając pułap 2,24 m. Jego klubowi koledzy triumfowali w sztafecie 4 x 200 metrów. Dwa krążki z najcenniejszego kruszcu zdobyła Natalia Bukowiecka (Podlasie Białystok), wygrywając indywidualnie na 400 metrów (51,44 s) oraz w sztafecie 4 x 400 m. Za jej plecami w biegu indywidualnym uplasowały się Justyna Święty-Ersetic oraz Anna Gryc.
Szczegółowe wyniki HMP 2026 w Toruniu
60 metrów mężczyzn
- 1. Oliwer Wdowik (Resovia Rzeszów) - 6,54
- 2. Dominik Kopeć (Agros Zamość) - 6,62
- 3. Mateusz Siuda (AZS Poznań) - 6,65
60 metrów kobiet
- 1. Ewa Swoboda - 7,07
- 2. Magdalena Stefanowicz - 7,20
- 3. Jagoda Mierzyńska - 7,25
60 metrów przez płotki kobiet
- 1. Pia Skrzyszowska - 7,89
- 2. Alicja Sielska - 8,10
- 3. Karolina Gajewska - 8,13
Pchnięcie kulą mężczyzn:
- 1. Konrad Bukowiecki (20,10)
- 2. Szymon Mazur (18,83)
- 3. Wojciech Marok (18,69)
400 metrów mężczyzn:
- 1. Kajetan Duszyński (46,29)
- 2. Marcin Karolewski (46,42)
- 3. Wiktor Wróbel (47,27)
800 metrów kobiet:
- 1. Magdalena Breza (2:03.51)
- 2. Julia Jaguścik (2:03.53)
- 3. Aleksandra Brześniewicz (2:03.82)
800 metrów mężczyzn:
- 1. Maciej Wyderka (1:44.76)
- 2. Filip Ostrowski (1:44.90)
- 3. Patryk Sieradzki (1:46.58)
1500 metrów kobiet:
- 1. Anna Wielgosz (4:18.18)
- 2. Aleksandra Płocińska (4:18.33)
- 3. Martyna Krawczńska (4:19.29)
Skok o tyczce kobiet:
- 1. Zofia Gaborska (4,45)
- 2. Maja Chamot (4,35)
- 3. Emilia Kusy (4,20)
Trójskok mężczyzn:
- 1. Dawid Krzemiński (15,77)
- 2. Krzysztof Rybnik (15,60)
- 3. Jan Kulmaczewski (15,53)
Pchnięcie kulą kobiet:
- 1. Zuzanna Maślana (16,82)
- 2. Aleksandra Torończak (16,50)
- 3. Dominika Górska (14,70)
Pięciobój kobiet:
- 1. Paulina Ligarska (4770)
- 2. Carmen Nowicka (4282)
- 3. Maja Kleszno (4058)
Skok wzwyż kobiet:
- 1. Maria Żodzik (1,95)
- 2. Wiktoria Miąso (1,88)
- 3. Alicja Wysocka (1,82)
Trójskok kobiet:
- 1. Zuzanna Sztachańska (13,21)
- 2. Anna Kłosińska (12,99)
- 3. Karolina Młodawska-Marzec (12,98)
1500 metrów mężczyzn:
- 1. Krzysztof Zieliński (3:49.66)
- 2. Kacper Arendt (3:49.91)
- 3. Jory Teixeira (3:50.37)
200 metrów kobiet:
- 1. Marlena Granaszewska (23,67)
- 2. Aleksandra Suchenek (23,78)
- 3. Nikola Horowska (23,95)
200 metrów mężczyzn:
- 1. Marcin Tabaka (21,20)
- 2. Rafał Rembisz (21,51)
- 3. Radosław Lach (21,90)
Skok w dal mężczyzn:
- 1. Tobiasz Butra (7,66)
- 2. Adrian Brzeziński (7,52)
- 3. Przemysław Rutowicz (7,32)
3000 metrów mężczyzn:
- 1. Adam Bajorski (8:15.91)
- 2. Dawid Borowski (8:16.19)
- 3. Krzysztof Zieliński (8:17.20)
Skok o tyczce mężczyzn:
- 1. Filip Kempski (5,40)
- 2. Bartosz Marciniewicz (5,25)
- 3. Maksymilian Wesołowski (5,10)
Siedmiobój mężczyzn:
- 1. Rafał Horbowicz (5503)
- 2. Paweł Wiesiołek (5389)
- 3. Szymon Kosmowski (5128)
3000 metrów kobiet:
- 1. Agnieszka Chorzępa (9:12.78)
- 2. Oliwia Piątkowska (9:13.08)
- 3. Weronika Przeździecka (9:16.14)
- Przygotowujemy się do tego, co wydarzy się w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń w dniach 20-22 marca, czyli do Halowych Mistrzostw Świata. Dla organizatorów to był kolejny test hali, która przeszła modernizację. Panie Prezesie PZLA - potwierdzam - obiekt jest gotowy na przyjęcie zawodników z całego świata, a mieszkańcy Torunia są gotowi do kibicowania - powiedział prezydent Paweł Gulewski podczas otwarcia zawodów.
Fotorelacja z mistrzostw w Toruniu
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć dokumentującej emocje w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń.