Ulubienica Torunia ze złotem. Wygrała nie tylko z rywalkami. Mamy zdjęcia zawodników i kibiców z HMP

Konrad Marzec
2026-03-01 22:26

70. edycja krajowego czempionatu przeszła do historii. W Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń po złoto sięgnęła m.in. reprezentantka gospodarzy, Anna Matuszewicz. Nie przeszkodziły jej nawet problemy zdrowotne. Dla niektórych lekkoatletów HMP stanowiły ostateczny sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami globu.

  • Zmagania w ramach 70. odsłony lekkoatletycznych halowych mistrzostw Polski dobiegły końca, stanowiąc kluczowy test dla sportowców przed marcowym czempionatem globu w tym samym obiekcie.
  • Jedną z gwiazd drugiego dnia rywalizacji była Anna Matuszewicz, która mimo infekcji zdołała obronić mistrzowski tytuł w skoku w dal.
  • Poniżej przedstawiamy szczegółowe rezultaty zawodów oraz galerię zdjęć dokumentującą zmagania lekkoatletów i doping kibiców.

Anna Matuszewicz triumfuje w Toruniu mimo choroby

„Tytuł Halowej Mistrzyni Polski obroniony! Dziś 6.59 m z przeziębieniem” - w ten sposób Anna Matuszewicz z Torunia podsumowała swój start w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Choć uzyskany rezultat nie jest rekordem życiowym ulubienicy publiczności, to w obliczu walki z chorobą złoty medal wywołał u niej uśmiech od ucha do ucha. Kibice z miasta Kopernika gorąco wspierali 22-latkę, na co zawodniczka może liczyć również podczas nadchodzących mistrzostw świata. Warto odnotować, że sukcesy odnieśli także inni reprezentanci MKL Toruń: Radosław Lach wybiegał brąz na 200 metrów, a Adrian Brzeziński sięgnął po srebro w skoku w dal.

Niedzielna rywalizacja przyniosła również świetny występ Jakuba Szymańskiego, który z czasem 7,40 s zwyciężył w biegu na 60 metrów przez płotki. W konkursie skoku wzwyż najlepszy okazał się Mateusz Kołodziejski z Zawiszy Bydgoszcz, osiągając pułap 2,24 m. Jego klubowi koledzy triumfowali w sztafecie 4 x 200 metrów. Dwa krążki z najcenniejszego kruszcu zdobyła Natalia Bukowiecka (Podlasie Białystok), wygrywając indywidualnie na 400 metrów (51,44 s) oraz w sztafecie 4 x 400 m. Za jej plecami w biegu indywidualnym uplasowały się Justyna Święty-Ersetic oraz Anna Gryc.

Szczegółowe wyniki HMP 2026 w Toruniu

60 metrów mężczyzn

  • 1. Oliwer Wdowik (Resovia Rzeszów) - 6,54
  • 2. Dominik Kopeć (Agros Zamość) - 6,62
  • 3. Mateusz Siuda (AZS Poznań) - 6,65

60 metrów kobiet

  • 1. Ewa Swoboda - 7,07
  • 2. Magdalena Stefanowicz - 7,20
  • 3. Jagoda Mierzyńska - 7,25

60 metrów przez płotki kobiet

  • 1. Pia Skrzyszowska - 7,89
  • 2. Alicja Sielska - 8,10
  • 3. Karolina Gajewska - 8,13

Pchnięcie kulą mężczyzn:

  • 1. Konrad Bukowiecki (20,10)
  • 2. Szymon Mazur (18,83)
  • 3. Wojciech Marok (18,69)

400 metrów mężczyzn:

  • 1. Kajetan Duszyński (46,29)
  • 2. Marcin Karolewski (46,42)
  • 3. Wiktor Wróbel (47,27)

800 metrów kobiet:

  • 1. Magdalena Breza (2:03.51)
  • 2. Julia Jaguścik (2:03.53)
  • 3. Aleksandra Brześniewicz (2:03.82)

800 metrów mężczyzn:

  • 1. Maciej Wyderka (1:44.76)
  • 2. Filip Ostrowski (1:44.90)
  • 3. Patryk Sieradzki (1:46.58)

1500 metrów kobiet:

  • 1. Anna Wielgosz (4:18.18)
  • 2. Aleksandra Płocińska (4:18.33)
  • 3. Martyna Krawczńska (4:19.29)

Skok o tyczce kobiet:

  • 1. Zofia Gaborska (4,45)
  • 2. Maja Chamot (4,35)
  • 3. Emilia Kusy (4,20)

Trójskok mężczyzn:

  • 1. Dawid Krzemiński (15,77)
  • 2. Krzysztof Rybnik (15,60)
  • 3. Jan Kulmaczewski (15,53)

Pchnięcie kulą kobiet:

  • 1. Zuzanna Maślana (16,82)
  • 2. Aleksandra Torończak (16,50)
  • 3. Dominika Górska (14,70)

Pięciobój kobiet:

  • 1. Paulina Ligarska (4770)
  • 2. Carmen Nowicka (4282)
  • 3. Maja Kleszno (4058)

Skok wzwyż kobiet:

  • 1. Maria Żodzik (1,95)
  • 2. Wiktoria Miąso (1,88)
  • 3. Alicja Wysocka (1,82)

Trójskok kobiet:

  • 1. Zuzanna Sztachańska (13,21)
  • 2. Anna Kłosińska (12,99)
  • 3. Karolina Młodawska-Marzec (12,98)

1500 metrów mężczyzn:

  • 1. Krzysztof Zieliński (3:49.66)
  • 2. Kacper Arendt (3:49.91)
  • 3. Jory Teixeira (3:50.37)

200 metrów kobiet:

  • 1. Marlena Granaszewska (23,67)
  • 2. Aleksandra Suchenek (23,78)
  • 3. Nikola Horowska (23,95)

200 metrów mężczyzn:

  • 1. Marcin Tabaka (21,20)
  • 2. Rafał Rembisz (21,51)
  • 3. Radosław Lach (21,90)

Skok w dal mężczyzn:

  • 1. Tobiasz Butra (7,66)
  • 2. Adrian Brzeziński (7,52)
  • 3. Przemysław Rutowicz (7,32)

3000 metrów mężczyzn:

  • 1. Adam Bajorski (8:15.91)
  • 2. Dawid Borowski (8:16.19)
  • 3. Krzysztof Zieliński (8:17.20)

Skok o tyczce mężczyzn:

  • 1. Filip Kempski (5,40)
  • 2. Bartosz Marciniewicz (5,25)
  • 3. Maksymilian Wesołowski (5,10)

Siedmiobój mężczyzn:

  • 1. Rafał Horbowicz (5503)
  • 2. Paweł Wiesiołek (5389)
  • 3. Szymon Kosmowski (5128)

3000 metrów kobiet:

  • 1. Agnieszka Chorzępa (9:12.78)
  • 2. Oliwia Piątkowska (9:13.08)
  • 3. Weronika Przeździecka (9:16.14)

- Przygotowujemy się do tego, co wydarzy się w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń w dniach 20-22 marca, czyli do Halowych Mistrzostw Świata. Dla organizatorów to był kolejny test hali, która przeszła modernizację. Panie Prezesie PZLA - potwierdzam - obiekt jest gotowy na przyjęcie zawodników z całego świata, a mieszkańcy Torunia są gotowi do kibicowania - powiedział prezydent Paweł Gulewski podczas otwarcia zawodów.

Fotorelacja z mistrzostw w Toruniu

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć dokumentującej emocje w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń.

Halowe mistrzostwa Polski w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Zdjęcia kibiców i zawodników
Galeria zdjęć 99

