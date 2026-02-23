Gigantyczne emocje w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. To było święto sportu

Niedzielne wydarzenia w grodzie Kopernika przyciągnęły uwagę fanów królowej sportu. Kibice zgromadzeni w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń mieli mnóstwo powodów do satysfakcji, obserwując zmagania podczas mityngu Orlen Copernicus Cup 2026. Dobrą formę zaprezentował Jakub Szymański, który zajął pierwsze miejsce w biegu przez płotki, osiągając czas 7,48 s. Równie imponująco spisała się Maria Żodzik, wygrywając konkurs skoku wzwyż z wynikiem 1,98 m. Powody do radości mieliśmy także w pięcioboju, gdzie na najwyższym stopniu podium stanęła Paulina Ligarska, a trzecią lokatę wywalczyła Adrianna Sułek Schubert.

"Biało-Czerwoni" byli widoczni także w konkurencjach biegowych, tocząc zacięte boje ze światową czołówką. Natalia Bukowiecka finiszowała jako druga na dystansie 400 metrów, notując czas 50,97 s. Na dystansie dwukrotnie dłuższym świetnie spisała się Anna Wielgosz, która przekroczyła linię mety na drugim miejscu z rezultatem 1:59.47. W męskim biegu na 800 metrów polscy reprezentanci również znaleźli się w czołówce - Maciej Wyderka był drugi (1:44:30), a tuż za nim uplasował się Filip Ostrowski (1:44:72).

Generalny sprawdzian przed mistrzostwami

Tegoroczna rywalizacja miała szczególne znaczenie w kontekście nadchodzącego kalendarza imprez. W dniach 20–22 marca Toruń będzie gospodarzem wydarzenia najwyższej rangi, jakim są Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce. Dla wielu sportowców start w Orlen Copernicus Cup był ostateczną weryfikacją formy przed walką o medale globalnego czempionatu. Listy startowe były pełne gwiazd, a doping polskiej publiczności niósł zawodników do osiągania świetnych rezultatów.

„To zawody, które od lat elektryzują kibiców na całym świecie i przyciągają do naszego województwa najlepszych zawodników globu. Obecność tylu wybitnych sportowców potwierdza, że Kujawy i Pomorze należą dziś do najważniejszych halowych ośrodków tej dyscypliny w Europie - mówił podczas uroczystego otwarcia marszałek województwa Piotr Całbecki.

Rekordowe wyniki zagranicznych gwiazd

Poziom sportowy mityngu potwierdziły rezultaty gości z zagranicy. Devynne Charlton z Bahamów triumfowała w biegu płotkarskim, ustanawiając nowy rekord mityngu z czasem 7,77 s. W sprincie na 60 metrów bezkonkurencyjna okazała się Włoszka Zanyab Dosso, która uzyskała najlepszy wynik na świecie w tym sezonie (6:99 s). Nowy rekord zawodów padł również w biegu na 1500 metrów. Jego autorem został reprezentant Francji Azzedine Habbz (3:32:56), który został uznany zwycięzcą po dyskwalifikacji Masalelea Tshepiso z Botswany.

