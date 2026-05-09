Apator triumfuje na Motoarenie. Mamy dużo zdjęć kibiców z meczu z Falubazem

Głośny doping na trybunach. Tak kibicowaliście podczas meczu PRES Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra

Mimo braku zorganizowanej grupy kibiców gości z Zielonej Góry, atmosfera na Motoarenie była znakomita. Gospodarze zaprezentowali widowiskową kartoniadę, a stadion po raz kolejny wypełnił się fanami, którzy nie zważali na niską temperaturę. Po niezwykle emocjonującym starciu z grudziądzkim GKM-em, trener Piotr Baron i zawodnicy miejscowej ekipy z pewnością oczekiwali spokojniejszego widowiska. Fotoreporter Piotr Lampkowski uwiecznił dopingujących kibiców na zdjęciach, które można obejrzeć w naszej galerii.

Wynik spotkania: PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra 54:36

Punkty dla drużyny PRES Grupa Deweloperska Toruń (54):

9. Patryk Dudek - 9+1 (3,2*,1,1,2)

10. Robert Lambert - 15 (3,3,3,3,3)

11. Norick Bloedorn - 5+2 (1,1,1*,2*)

12. Mikkel Michelsen - 6+1 (3,0,2,0,1*)

13. Emil Sajfutdinow - 10+2 (2*,3,3,0,2*)

14. Mikołaj Duchinski - 3+1 (2*,1,0)

15. Antoni Kawczyński - 6 (3,0,3)

Bartosz Derek - NS

Punkty dla zespołu Stelmet Falubaz Zielona Góra (36):

1. Dominik Kubera - 5+2 (0,1*,2,2*,0,0)

2. Michał Curzytek - 0 (0,-.-,-)

3. Przemysław Pawlicki - 10+1 (2,3,2,2,1*,0)

4. Andrzej Lebiediew - 9+2 (w/u,2*,1*,3,3)

5. Leon Madsen - 7 (1,1,3,2,0)

6. Mitchell McDiarmid - 2 (0,2,0)

7. Oskar Hurysz - 1 (1,0,-)

brak zawodnika

Zestawienie wyścigów:

1. Dudek, Prz. Pawlicki, Bloedorn, Kubera - 4:2

2. Kawczyński, Duchiński, Hurysz, McDiarmid - 5:1 (9:3)

3. Michelsen, Sajfutdinow, Madsen, Curzytek - 5:1 (14:4)

4. Lambert, McDiarmid, Duchiński, Lebiediew (w/u) - 4:2 (18:6)

5. Prz. Pawlicki, Lebiediew, Bloedorn, Michelsen - 1:5 (19:11)

6. Sajfutdinow, Prz. Pawlicki, Kubera, Kawczyński - 3:3 (22:14)

7. Lambert, Dudek, Madsen, Hurysz - 5:1 (27:15)

8. Sajfutdinow, Prz. Pawlicki, Lebiediew, Duchiński - 3:3 (30:18)

9. Lambert, Kubera, Dudek, Lebiediew - 4:2 (34:20)

10. Madsen, Michelsen, Bloedorn, McDiarmid - 3:3 (37:23)

11. Lebiediew, Kubera, Dudek, Michelsen - 1:5 (38:28)

12. Kawczyński, Bloedorn, McDiarmid, Kubera - 5:1 (43:29)

13. Lambert, Madsen, Prz. Pawlicki, Sajfutdinow - 3:3 (46:32)

14. Lebiediew, Dudek, Michelsen, Kubera - 3:3 (49:35)

15. Lambert, Sajfutdinow, Madsen, Prz. Pawlicki - 5:1 (54:36)

Zawody sędziował Krzysztof Meyze. Funkcję komisarza toru pełnił Maciej Głód. Zmagania żużlowców na trybunach Motoareny śledziło około 11 tysięcy widzów.