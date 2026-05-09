Apator triumfuje na Motoarenie. Mamy dużo zdjęć kibiców z meczu z Falubazem

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-05-09 11:26

Frekwencja na Motoarenie znów dopisała! Sympatycy czarnego sportu emocjonowali się pojedynkiem PRES Grupa Deweloperska Toruń ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Chłodna aura nie powstrzymała fanów przed przyjściem na stadion. Obejrzyj galerię zdjęć z trybun i sprawdź, czy obiektyw uchwycił właśnie Ciebie!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 5. kolejki PGE Ekstraligi
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 5. kolejki PGE Ekstraligi PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 5. kolejki PGE Ekstraligi PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 5. kolejki PGE Ekstraligi PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 5. kolejki PGE Ekstraligi
Galeria zdjęć 97

Głośny doping na trybunach. Tak kibicowaliście podczas meczu PRES Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra

Mimo braku zorganizowanej grupy kibiców gości z Zielonej Góry, atmosfera na Motoarenie była znakomita. Gospodarze zaprezentowali widowiskową kartoniadę, a stadion po raz kolejny wypełnił się fanami, którzy nie zważali na niską temperaturę. Po niezwykle emocjonującym starciu z grudziądzkim GKM-em, trener Piotr Baron i zawodnicy miejscowej ekipy z pewnością oczekiwali spokojniejszego widowiska. Fotoreporter Piotr Lampkowski uwiecznił dopingujących kibiców na zdjęciach, które można obejrzeć w naszej galerii.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 5. kolejki PGE Ekstraligi
Galeria zdjęć 97

Wynik spotkania: PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra 54:36

Punkty dla drużyny PRES Grupa Deweloperska Toruń (54):

  • 9. Patryk Dudek - 9+1 (3,2*,1,1,2)
  • 10. Robert Lambert - 15 (3,3,3,3,3)
  • 11. Norick Bloedorn - 5+2 (1,1,1*,2*)
  • 12. Mikkel Michelsen - 6+1 (3,0,2,0,1*)
  • 13. Emil Sajfutdinow - 10+2 (2*,3,3,0,2*)
  • 14. Mikołaj Duchinski - 3+1 (2*,1,0)
  • 15. Antoni Kawczyński - 6 (3,0,3)
  • Bartosz Derek - NS

Punkty dla zespołu Stelmet Falubaz Zielona Góra (36):

  • 1. Dominik Kubera - 5+2 (0,1*,2,2*,0,0)
  • 2. Michał Curzytek - 0 (0,-.-,-)
  • 3. Przemysław Pawlicki - 10+1 (2,3,2,2,1*,0)
  • 4. Andrzej Lebiediew - 9+2 (w/u,2*,1*,3,3)
  • 5. Leon Madsen - 7 (1,1,3,2,0)
  • 6. Mitchell McDiarmid - 2 (0,2,0)
  • 7. Oskar Hurysz - 1 (1,0,-)
  • brak zawodnika

Zestawienie wyścigów:

  • 1. Dudek, Prz. Pawlicki, Bloedorn, Kubera - 4:2
  • 2. Kawczyński, Duchiński, Hurysz, McDiarmid - 5:1 (9:3)
  • 3. Michelsen, Sajfutdinow, Madsen, Curzytek - 5:1 (14:4)
  • 4. Lambert, McDiarmid, Duchiński, Lebiediew (w/u) - 4:2 (18:6)
  • 5. Prz. Pawlicki, Lebiediew, Bloedorn, Michelsen - 1:5 (19:11)
  • 6. Sajfutdinow, Prz. Pawlicki, Kubera, Kawczyński - 3:3 (22:14)
  • 7. Lambert, Dudek, Madsen, Hurysz - 5:1 (27:15)
  • 8. Sajfutdinow, Prz. Pawlicki, Lebiediew, Duchiński - 3:3 (30:18)
  • 9. Lambert, Kubera, Dudek, Lebiediew - 4:2 (34:20)
  • 10. Madsen, Michelsen, Bloedorn, McDiarmid - 3:3 (37:23)
  • 11. Lebiediew, Kubera, Dudek, Michelsen - 1:5 (38:28)
  • 12. Kawczyński, Bloedorn, McDiarmid, Kubera - 5:1 (43:29)
  • 13. Lambert, Madsen, Prz. Pawlicki, Sajfutdinow - 3:3 (46:32)
  • 14. Lebiediew, Dudek, Michelsen, Kubera - 3:3 (49:35)
  • 15. Lambert, Sajfutdinow, Madsen, Prz. Pawlicki - 5:1 (54:36)

Zawody sędziował Krzysztof Meyze. Funkcję komisarza toru pełnił Maciej Głód. Zmagania żużlowców na trybunach Motoareny śledziło około 11 tysięcy widzów.

Polecany artykuł:

Toruńskie "Anioły" pewnie wygrały na Motoarenie. Spektakularna jazda gwiazdora
Kacper Tomasiak jak Martin Schmitt. Słynny Niemiec szczerze o obawach co do polskiego skoczka
apator toruń