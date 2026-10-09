Oświadczenie KMP w Toruniu. Chodzi o bezpieczeństwo w szkołach

Polska żyje atakami w szkołach

Od piątku obywatele naszego kraju śledzą z uwagą działania funkcjonariuszy po serii ataków na Mazowszu. Policja udostępniła pierwsze szczegóły dotyczące kontroli i zatrzymań, przypominając dramatyczne wydarzenia z Ostrołęki i Leszczydołu-Nowin.

Internet błyskawicznie zalała fala przeróżnych teorii. Pojawiają się spekulacje o tajemniczych internetowych wyzwaniach, rzekomych grupach na komunikatorach czy forach. Większość z nich nie ma jednak żadnego potwierdzenia w faktach.

KMP w Toruniu wydała oświadczenie

Głos w sprawie zabrali m.in. toruńscy funkcjonariusze, apelując do mieszkańców o zdrowy rozsądek. Podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa z toruńskiej komendy, przekazała mediom szczegółowy komunikat. Oświadczenie publikujemy w całości poniżej!

Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u także policjanci KMP w Toruniu i jednostek podległych nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Ewentualne informacje pochodzące z wiarygodnych źródeł prosimy przekazywać na numer alarmowy. Policjanci wzmacniają działania w rejonach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Policjanci będą częściej obecni w ich bezpośrednim sąsiedztwie, zwracając uwagę na osoby i sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie. Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna - przekazują mundurowi

Policyjni pirotechnicy z bloku wynieśli składniki do produkcji bomby