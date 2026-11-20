W tym roku władze miasta zakupiły sztuczną choinkę, na której wiszą spersonalizowane ozdoby i napis "Toruń życzy Wesołych Świąt". W mediach społecznościowych już rozgorzała konkretna dyskusja na temat tego, czy lepsza jest choinka sztuczna, czy żywa. Łukasz Drygalski z Biura Toruńskiego Centrum Miasta przekonywał w rozmowie z Radiem ESKA Toruń, że popiera ten wybór, a symbole grodu Kopernika w roli ozdób z pewnością zachwycą mieszkańców i turystów. Reporterka ESKI pytała o choinkę Torunian, którzy w czwartek spacerowali po Starym Mieście. Jak się okazało, opinie są przeróżne!

- Wydawało nam się, że zawsze była większa, że to będzie świeża, piękna, duża choinka. Niekoniecznie zrobiła na nas jakieś tam wrażenie. Stoimy, podziwiamy i robimy sobie selfie na pamiątkę. Trochę niska, przy tym Ratuszu zginęła - oceniła jedna z uczestniczek sondy.

Toruń: Choinka w centrum Starego Miasta dzieli mieszkańców

Rozmówczyni Radia ESKA Toruń przekonywała, że żywa choinka miała piękne gałęzie i mogłaby "dodać więcej klimatu". Kolejni przepytywani chwalili ozdoby, ale jednocześnie zaznaczali, że sztuczna choinka "to nie to samo". Pojawiła się tez pozytywna ocena i stwierdzenie, że "malkontentom nigdy się nie dogodzi". - Ja jestem wręcz zachwycona i znajomi, z którymi rozmawiam również. Ekologia i w ogóle - usłyszeliśmy na starówce. Galerię ze zdjęciami nowej choinki prezentujemy pod tekstem.

Od 20 listopada mieszkańcy Torunia mogą podziwiać choinkę i przy okazji bawić się podczas Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który potrwa aż do 6 stycznia. To rekordowa edycja pod względem czasowym. Na zwiedzających czeka ponad 100 wystawców.

Fotorelacje, komentarze Torunian i gości oraz kwestie organizacyjne, związane z tegorocznym Jarmarkiem będziemy omawiać na ESKA Toruń News i na antenie Radia ESKA.

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