Mieszkańcy oraz turyści mogli korzystać z atrakcji Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2026 już od piątku, 20 listopada 2026 roku. Oficjalna inauguracja z udziałem między innymi świętego Mikołaja oraz prezydenta Pawła Gulewskiego odbyła się dzień później. Jak szczegółowo informował Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta, ta rekordowa pod względem rozmachu impreza zakończy się 6 stycznia.

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Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy 2026 przyciągnął tłumy na starówkę

W trakcie sobotniej uroczystości uroczyście włączono światełka na okazałej choince ustawionej ponownie pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. „Przez 48 dni zapraszamy wszystkich - Torunianki, Torunian oraz turystów z całej Polski i całego świata do odwiedzania naszego Jarmarku” - mówił w sobotę prezydent Gulewski.

„Nad bezpiecznym przebiegiem imprezy czuwać będą dedykowane, dodatkowe patrole policji oraz wspomagające patrole Straży Miejskiej. Operatorzy monitoringu miejskiego zostali zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na obszar wydarzenia oraz jego najbliższą okolicę” - czytamy w komunikacie UMT.

Ogromne zainteresowanie wydarzeniem było widoczne już od pierwszych godzin po otwarciu stoisk. Doskonale obrazuje to galeria zdjęć wykonana przez Piotra Lampkowskiego dla „Super Expressu”.

Warto zapoznać się z istotnymi komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa odwiedzających, które opublikowano na oficjalnym portalu Urzędu Miasta Torunia pod adresem torun.pl.

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