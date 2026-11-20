Kiedy rusza Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy 2026 i jak długo potrwa?

Pod koniec listopada na toruńskiej starówce zapanuje świąteczna atmosfera. Stanie się tak za sprawą Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2026 oraz ogromnej choinki ustawionej w samym sercu Starego Miasta. Zarządzający Biurem Toruńskiego Centrum Miasta dyrektor Łukasz Drygalski zapewnia, że nadchodząca odsłona tego wydarzenia wyróżni się na tle poprzednich.

„Zapraszamy wszystkich na Rynek Staromiejski już od najbliższego piątku, czyli od 20 listopada. Jarmark w tym miejscu potrwa do 6 stycznia. To rekordowa edycja, która potrwa ponad półtora miesiąca. Do tej pory nie mieliśmy tak długich jarmarków. Jest to związane między innymi z prośbami przedstawicieli różnych wyznań, które w Toruniu mamy” - wyjaśnił w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń dyrektor Łukasz Drygalski.

„Co więcej, nie mamy imprezy sylwestrowej w takim zakresie, jak to miało miejsce w ubiegłych latach. Zyskaliśmy w związku z tym sporo przestrzeni i ten Jarmark będzie też rekordowy, jeżeli chodzi o powierzchnię i wystawców” - dodał szef Biura Toruńskiego Centrum Miasta.

Czytaj też: Wprowadzają zakaz w centrum Torunia. "Troska o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów"

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy 2026: atrakcje, wystawcy i darmowe koncerty

Swoje wyroby zaprezentuje ponad 110 wystawców, którzy zaoferują podczas Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2026 unikalne rękodzieło oraz kulinarne przysmaki z różnych stron świata. Goście skosztują wyśmienitych potraw oraz rozgrzewających napojów. W planach są także liczne animacje dla odwiedzających oraz koło młyńskie, które stanie przy jednej z pierzei i umożliwi podziwianie panoramy starówki.

Organizatorzy ustawią również okazały napis z życzeniami „Wesołych Świąt!”, który posłuży mieszkańcom i turystom jako tło do pamiątkowych fotografii. Wydarzenie uświetni bogaty program artystyczny z udziałem lokalnych twórców oraz znanych muzyków, wśród których znaleźli się Zuzanna Kubacka, Nick Sinckler i Sara Pach. Warto podkreślić, że udział we wszystkich zaplanowanych koncertach jest całkowicie bezpłatny.

Uroczysta inauguracja Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego odbędzie się w sobotę 21 listopada. „Zapewniam, że efekt »wow« jest murowany” – zaznaczył dyrektor Łukasz Drygalski.

Szczegółowy program Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2026 na pierwszy weekend

Piątek - 20 listopada

- 18:00 Wspólny występ Sary Pach i Młodych Artystów

- 19:00 Impreza z cyklu Studenckie Rozgrzanie, którą poprowadzą DVJ MIKESZ i TOMMY WAVE

- 20:00 Kontynuacja Studenckiego Rozgrzania z udziałem DVJ MIKESZA

Sobota - 21 listopada

- 12:00 Spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej ZELMA, reprezentującej Szkołę Podstawową im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Rzęczkowie

- 13:15 Świąteczne zabawy i animacje dla najmłodszych prowadzone przez Fundację Pszczelarium

- 15:00 Kulinarny pokaz pod hasłem Od Przypraw do Piernika, przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z Łażyna i Czarnowa

- 16:30 Uroczyste otwarcie bram jarmarku połączone z przemarszem parady z Rynku Nowomiejskiego prosto pod scenę na Rynku Staromiejskim

- 17:00 Rozświetlenie świątecznej choinki przy muzycznym akompaniamencie Sary Pach

- 17:15 Oficjalna ceremonia otwarcia Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego

- 17:30 Spotkanie z Piernikarnią Starotoruńską, która na bazie „Baśni o toruńskim pierniku” przybliży historię pojawienia się tych wypieków w mieście

- 18:15 Świąteczny występ taneczny formacji Elektra Cheerleading

- 19:00 Wizyta Świętego Mikołaja na jarmarkowej scenie

- 20:00 Wieczorny koncert wokalistki Sary Pach

- 21:30 Wspólne śpiewanie kolęd z Julią Kicińską

Niedziela - 22 listopada

- 12:00 Kolejna odsłona dziecięcych animacji świątecznych z Fundacją Pszczelarium

- 13:00 Spotkanie ze Świętym Mikołajem na głównej scenie

- 14:00 Prowadzone przez Piernikarnię Starotoruńską warsztaty wykonywania podłaźniczek, przybliżające dawne tradycje dekorowania domów przez nasze prababcie

- 15:00 Występ Zespołu Harmonia

- 16:00 Koncert toruńskiego Zespołu Śpiewaczego Appassionata

- 17:00 Muzyczny duet Anny Gawryszewskiej oraz Krzysztofa Bartosika

- 18:30 Prezentacja Grupy ZET działającej przy MDK

- 20:00 Występ Zuzanny Kubackiej wraz z zespołem

- 21:00 Muzyczny finał dnia z Rochevs Music

Występ formacji Nick Sinckler & The Bala Band odbędzie się 12 grudnia o godzinie 20:00. Pełna rozpiska wydarzeń na kolejne dni jarmarku znajduje się na oficjalnej stronie internetowej organizatorów.

Zachęcamy również do obejrzenia galerii zdjęć, która przypomina atmosferę panującą na Toruńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym w 2025 roku.

30