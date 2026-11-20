Do rozstrzygnięcia sprawy doszło w miniony wtorek, 17.11.2026 roku. Kryminalni z Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przeanalizowali zgromadzone materiały i ustalili konkretny adres na terenie jednej z miejscowości pod Toruniem. Z ustaleń śledczych wynikało, że w tym miejscu może przebywać ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości 39-latek.

Wobec mężczyzny wydano wcześniej list gończy. Poszukiwany musiał odsiedzieć 3 lata i 2 miesiące w więzieniu, na co został skazany za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Po wejściu na teren posesji funkcjonariusze przystąpili do dokładnego przeszukiwania budynku. Kiedy zeszli do piwnicy, ich uwagę przykuła zamknięta chłodziarka. Zawodowe doświadczenie oraz dokładność policjantów sprawiły, że po podniesieniu pokrywy urządzenia ujawnili siedzącego wewnątrz uciekiniera.

Zatrzymany 39-latek jeszcze w dniu policyjnej akcji został przewieziony prosto do zakładu karnego, w którym spędzi zasądzony wcześniej wyrok. Skuteczne odnalezienie ukrywającego się od kilku miesięcy skazańca było możliwe wyłącznie dzięki ogromnej dociekliwości i determinacji zaangażowanych w sprawę mundurowych.

Zatrzymanie mężczyzny to kolejny dowód na to, że przed wymiarem sprawiedliwości nie da się uciec, a ukrywanie się nie ma sensu. Nawet najbardziej nietypowa kryjówka nie uchroni przed odpowiedzialnością karną - przekazuje mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.