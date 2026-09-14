Kluczowe decyzje w PRES Toruń. Gwiazdy drużyny i menedżer zostają w klubie na lata

Oficjalnie: Gwiazdy żużla i Piotr Baron z nowymi kontraktami w PRES Toruń
Rozgrywki w ramach sezonu 2026 powoli dobiegają końca, dlatego sympatycy toruńskich „Aniołów” z dużą niecierpliwością oczekiwali na kluczowe decyzje kadrowe. Upragnione wieści nadeszły w niedzielny wieczór, gdy miejscowa drużyna walczyła w domowym półfinale z Orlen Oil Motorem Lublin.
Zarząd oficjalnie przekazał, że przynajmniej do końca sezonu 2028 barw zespołu będą bronić
- Robert Lambert
- Patryk Dudek
- Emil Sajfutdinow
- Mikkel Michelsen
Trenerem drużyny pozostanie Piotr Baron. Kibice obecni na stadionie przyjęli te rewelacje potężną owacją, a chwilę później głośno wykrzyczeli nazwiska całej zaprezentowanej piątki. Po zawodach szkoleniowiec "Aniołów" powiedział z uśmiechem, że rozmowy z szefostwem trwały... 4 minuty. - W tym klubie pracuje się fantastycznie. Mam nadzieję, że współpraca nadal będzie się tak układać. Prezes mi kazał, tak zarządził. W klubie ryzykowali, bo jeszcze nie znali wyniku niedzielnego spotkania - powiedział Baron, pytany o nowy kontrakt.
Zadowolenia nie ukrywał też Emil Sajfutdinow. Rosjanin z polskim paszportem to jeden z ulubieńców kibiców z Motoareny. - Bardzo wspierają mnie i chłopaków. Zarówno ja, jak i klub mamy ambitne cele. Zawsze staram się dawać z siebie 100%. Nie zawsze wychodzi, ale moją robotą jest, żeby po słabszych momentach wrócić na właściwe tory. Moje rozmowy też trwały jakieś 4 minuty - podkreślił z uśmiechem na twarzy Sajfutdinow, pytany o nową umowę przez dziennikarza "Super Expressu".
PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonał Orlen Oil Motor Lublin 58:32 i zameldował się w finale PGE Ekstraligi. Pierwsza część batalii o złoto już 20 września na torze w Toruniu. Drugim finalistą jest Betard Sparta Wrocław.