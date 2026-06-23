Bogusław Linda ze wspaniałym odznaczeniem w Toruniu. "Idol mojego pokolenia"

Wiceprezydent Torunia o nagrodzie dla Bogusława Lindy na 24. MFF BellaTOFIFEST

Władze miasta postanowiły przyznać Bogusławowi Lindzie najwyższe możliwe wyróżnienie, czyli Medal Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”. Taką informację oficjalnie przekazał we wtorek Adam Szponka, pełniący funkcję zastępcy prezydenta grodu Kopernika.

- Znany i lubiany Bogusław Linda to idol mojego pokolenia. Gama filmów, w których się pojawił jest bardzo szeroka, ale filmy Władysława Pasikowskiego moim rocznikom zapadły najmocniej w pamięć. Teksty tego aktora do dziś funkcjonują. Aktor ten został już uhonorowany w Toruniu Katarzynką, lecz teraz ogłaszamy, że otrzyma największe toruńskie odznaczenie, medal Thorunium. Myślę, że podczas gali zamknięcia, przy owacji na stojąco będziemy mieli okazję je wręczyć. Z dumą i radością, ponieważ jest to facet pochodzący z Torunia - powiedział "Super Expressowi" Szponka.

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST zaplanowano projekcję najnowszego obrazu Łukasza Palkowskiego zatytułowanego „Pojedynek”, w którym jedną z ról kreuje właśnie Bogusław Linda. Produkcja ta zmierzy się w rywalizacji o statuetkę Złotego Anioła w ramach sekcji konkursowej From Poland. Warto zaznaczyć, że w czwartek 2 lipca po kinowym seansie zorganizowane zostanie bezpłatne spotkanie z udziałem Lindy, Anny Próchniak oraz Marka Nowowiejskiego. Wydarzenie odbędzie się w sali numer 1 w budynku Cinema City.

Początki kariery i wielkie role Bogusława Lindy w polskim kinie

Artysta jest bez wątpienia czołową postacią współczesnej kinematografii w naszym kraju. Jako rodowity torunianin i absolwent krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, stworzył na ekranie liczne, niezapomniane kreacje, które na stałe zapisały się w historii polskiego filmu.

Swoje pierwsze zawodowe kroki stawiał na deskach Starego Teatru w Krakowie, z którym był związany przez dwa sezony. W okresie od 1977 do 1981 roku występował w Teatrze Polskim we Wrocławiu, a następnie nawiązał współpracę z warszawskimi scenami, takimi jak Teatr Studio oraz Współczesny. Równocześnie we wspomnianych latach zajmował się edukacją studentów we wrocławskiej filii krakowskiej uczelni teatralnej.

Po raz pierwszy przed kamerą pojawił się w 1973 roku jako halabardnik w kultowym serialu „Czarne chmury”. Prawdziwym kinowym debiutem artysty okazał się jednak występ w produkcji „Dagny” z 1976 roku w reżyserii Haakona Sandøy’a. W tym norwesko-polskim filmie, opowiadającym o zawiłych relacjach miłosnych znanych artystów epoki modernizmu (w tym Stanisława Przybyszewskiego), wcielił się on w postać Sierosławskiego, bliskiego przyjaciela głównego bohatera.

W toku dalszej działalności artystycznej Bogusław Linda miał okazję współpracować na planie z wieloma cenionymi twórcami. Były to m.in. takie osoby jak:

Agnieszka Holland

Władysław Pasikowski

Andrzej Wajda

Patryk Vega

Jerzy Kawalerowicz

Andrzej Żuławski

Filmowe święto, jakim jest 24. edycja MFF BellaTOFIFEST, wystartuje 27 czerwca i zakończy się 3 lipca. Pełne podsumowania, zbiory fotografii oraz rozmowy z twórcami będą publikowane m.in. w naszym serwisie.