Dni Torunia: Tak świętuje gród Kopernika. Program, darmowe atrakcje, koncerty, rozpiska

Dni Torunia 2026: Święto miasta bogate w atrakcje

To ma być święto wszystkich mieszkańców - przekonywały przed Dniami Torunia władze grodu Kopernika. Obchody rozpoczęły się w piątek, 19 czerwca o godz. 12:00 uroczystym odegraniem hejnału miasta z Wieży Ratusza Staromiejskiego.

- Wydłużamy okres zabawy w naszym mieście. Dni Torunia to dziesiątki wydarzeń dużych, skalowych, wydarzeń średnich, wydarzeń małych o charakterze kulturalnym, o charakterze społecznym, widowiska, plenerowe przedsięwzięcia. To również jarmarki, biesiady i wszystko to, co związane jest z historią flisactwa w naszym mieście i historią kopernikańską, ale również dobrą zabawą i spędzaniem wzajemnie dobrego czasu - powiedział prezydent Paweł Gulewski, który zapowiedział również wizytę delegacji z Kowna.

- Zeszłoroczna edycja pokazała siłę wydarzeń związanych z tym świętem, które jest świętem wszystkich mieszkanek i mieszkańców Torunia. Okazało się również, że możemy świętować w formule metropolitalnej. Parada Metropolitalna potwierdziła, że wspólnie możemy wracać do historii naszego miasta i budować jego tożsamość - dodał gospodarz grodu Kopernika.

O godzinie 19:00, przy Dworze Artusa odbędzie się audycja na żywo Radia 357 Lista Piosenek, która promować będzie wydarzenia przygotowane z okazji święta miasta. Na Bulwarze Filadelfijskim o godz. 19:00 zaplanowano wyjątkowy koncert plenerowy z udziałem Kowieńskiej Orkiestry Symfonicznej, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz zespołu TRE VOCI. W trakcie tego wydarzenia nastąpi oficjalne otwarcie.

Równolegle rozpocznie się Letni Jarmark Toruński, nawiązujący do hanzeatyckich tradycji miasta. Przez trzy dni mieszkańcy i turyści będą mogli odwiedzać przy ul. Przedzamcze i Rynku Nowomiejskim stoiska lokalnych rzemieślników, artystów oraz producentów regionalnych wyrobów.

Darmowe atrakcje, koncerty, sport i wiele więcej

20 czerwca prezydent Torunia Paweł Gulewski zaprasza na przepyszny tort. Gospodarz grodu Kopernika podkreśla, że to dobry czas na docenienie wyjątkowego artysty.

- Uhonoruję go najwyższym wyróżnieniem i medalem Prezydenta Miasta Torunia Thorunium. Mowa oczywiście o Jacku Jerce i jego twórczości. Chcemy zaprosić wszystkich na specjalny wieczór. On się odbędzie 20 czerwca i tu będzie spotkanie z twórcą. Będziemy prezentować jego pracę i akurat w Ratuszu Staromiejskim będę chciał uhonorować pana Jacka Jerkę tym wyróżnieniem za promocję naszego miasta, ale przede wszystkim za niebanalną twórczość artystyczną, rozpoznowalną nie tylko na terenie całej Polski, ale również całego świata - zapowiedział Gulewski.

Przez 10 dni w Toruniu odbędzie się wiele koncertów. Nie zabraknie również lokalnych kapel, czyli m.in. obchodzącego 30-lecie zespołu Paraliż Band. - Kilkanaście koncertów w różnych miejscach, o różnym charakterze. Jest to muzyka klasyczna, która rozbrzmi między innymi na Jordankach. Mamy fantastyczne koncerty na bulwarach. Mamy koncert "Toruńskie Gwiazdy" na Błoniach Nadwiślańskich i ta muzyka będzie bardzo, bardzo zróżnicowana - zapowiedział wiceprezydent Adam Szponka.

W trakcie Dni Torunia mieszkańcy i turyści wysłuchają również m.in. przebojów Marka Grechuty i Andrzeja Zauchy. Dużo atrakcji czeka na mieszkańców podczas Pikniku Wiślanego. -Będą strefy - kulturalna i sportowa, będzie można sobie zrobić zdjęcia z gwiazdami - zachęcał Adam Szponka.

Nie zabraknie również Parady Metropolitalnej, która rusza 26 czerwca o godzinie 22:00. - Będzie to spektakl Visitors, który przeniesie nas do podwodnego świata. Nasza starówka stanie się takim podwodnym światem, w którym pojawią się różne podwodne stworzenia, a tym podwodnym stworzeniom będzie towarzyszyła grupa, zespół brazylijskich bębniarzy, który będzie nadawał rytm miastu w godzinach nocnych. Warto to zobaczyć - polecił wiceprezydent Torunia.

Jak zapowiedziała dyrektorka Toruńskiej Agendy Kulturalnej, Marta Sochacka, ważnym elementem będą Wianki. - 23 czerwca mieszkańcy obu brzegów Wisły, będą mogli odprowadzić wianek w dół rzeki. O 20:30 z pomostu przy Bulwarze Filadelfijskim wyruszą łodzie flisackie w kierunku punktu widokowego - zapowiedziała Sochacka.

Późnym wieczorem mieszkańcy i goście wypuszczą wspólnie stworzony wianek w dół Wisły w eskorcie flisackiej. Finałem tego wydarzenia będzie Fire Show na Zamku Dybowskim.

Szczegółowa rozpiska z informacjami, godzinami, dokładnym harmonogramem dostępna jest w tym miejscu!

Jak dojechać na Dni Torunia?

Od godz. 9:00 w czwartek (18 czerwca) do godz. 8:00 w poniedziałek (22 czerwca) obowiązuje czasowe zamknięcie ul. Bulwar Filadelfijski na odcinku od ul. Łaziennej do Ślimaka Getyńskiego. Miasto przygotowało za to dodatkowe miejsca do parkowania z okazji Dni Torunia. Znajdziecie je na parkingu przy Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE. Wjazd od strony Czerwonej Drogi. Organizatorzy zachęcają też do podróży komunikacją miejską, a podczas wydarzenia zamierzają promować ekologiczny transport.​

Ważne informacje dotyczące parkingów znajdziecie TUTAJ.

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