Boże Ciało 2026: Trasa procesji w centrum Torunia, utrudnienia i zmiany w komunikacji

Boże Ciało 2026 w Toruniu: Diecezja podała szczegóły procesji

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli popularnie nazywane Boże Ciało, w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca. Organizatorzy podali już szczegółowy plan uroczystości w historycznym centrum grodu Kopernika.

O 9:00 rano rozpocznie się uroczysta Msza Święta w katedrze śś. Janów, której będzie przewodniczył biskup Arkadiusz Okroj.

Procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszy około godziny 10:00.

Trasa poprowadzi wiernych przez ulice Żeglarską i Kopernika, a następnie Piekary i Maryi Panny.

Pierwszy z czterech ołtarzy znajdzie się na Rynku Staromiejskim, dokładnie w bramie usytuowanej pomiędzy budynkiem poczty a kościołem akademickim św. Ducha.

Następnie uczestnicy skierują się na ulicę Szeroką, gdzie przy Aptece Centralnej usytuowana będzie druga stacja.

Dalszy przebieg obejmuje resztę ulicy Szerokiej oraz ulicę Królowej Jadwigi w stronę Rynku Nowomiejskiego. Trzeci ołtarz zlokalizowano na zachodniej pierzei dawnego Ratusza Nowomiejskiego.

Zakończenie zaplanowano w okolicach kościoła garnizonowego przy ulicy św. Katarzyny, gdzie wierni dotrą po wyruszeniu spod trzeciej stacji około 11:15.

Boże Ciało i długi weekend w Toruniu. Utrudnienia w centrum miasta

Urząd Miasta w Toruniu ostrzega o zmianach w organizacji ruchu w związku z nadchodzącym długim weekendem. Na odcinku między Ślimakiem Getyńskim a ulicą Łazienną całkowicie zamknięty dla samochodów zostanie Bulwar Filadelfijski.

- Zamknięcie obowiązywać będzie od środy, 3 czerwca 2026 r. od godz. 19:00 do poniedziałku, 8 czerwca 2026 r. do godz. 05:00. W czasie obowiązywania zamknięcia ruch pojazdów na wskazanym odcinku nie będzie możliwy. Prosimy kierowców o korzystanie z wyznaczonych tras alternatywnych oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie drogowe. Wprowadzone rozwiązanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom korzystającym z terenów nadwiślańskich oraz umożliwienie komfortowego spędzania czasu w przestrzeni publicznej podczas zwiększonego ruchu pieszych w okresie długiego weekendu - wyjaśnia rzeczniczka MZD w Toruniu.

Osoby wybierające się na starówkę powinny zapoznać się ze zmienionym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, o czym poinformowała Sylwia Derengowska z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

Komunikacja miejska w czwartek, 4 czerwca 2026 r.:

Tramwaje i autobusy będą jeździć według rozkładów niedzielnych i świątecznych.

Komunikacja miejska w piątek, 5 czerwca 2026 r.:

W dniu w tzw. długi weekend, komunikacja będzie funkcjonować jak w sobotę. Pojawią się jednak dodatkowe kursy na liniach autobusowych numer 16, 17, 24 i 41 (linia 41 kursuje według rozkładu powszedniego).

- W czasie wydłużonego weekendu autobusy linii nocnej nr N92 będą kursować od nocy z 4/5 czerwca do nocy z 6/7 czerwca - dodaje Derengowska.