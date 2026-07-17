To będzie największy taki pomnik w Europie. Kosztuje miliony. Te zdjęcia zapierają dech w piersiach

Gigantyczny pomnik Matki Boskiej w Konotopiu. Budowla na wielką skalę

W miejscowości Konotop w województwie kujawsko-pomorskim wznoszona jest gigantyczna figura Matki Boskiej. Według zapowiedzi obiekt ma być największym tego typu na Starym Kontynencie. Chociaż do oficjalnego odsłonięcia zaplanowanego na 15 sierpnia pozostało jeszcze trochę czasu, miejsce to już teraz cieszy się rosnącą popularnością. Ludzie z różnych zakątków Polski decydują się na specjalne wycieczki, aby na własne oczy zobaczyć powstającą konstrukcję. O swoim nadłożeniu drogi o 150 kilometrów w drodze z Nidzicy do Warszawy wspominała "Super Expressowi" Barbara Krzywdzińska, podkreślając duże wrażenie, jakie zrobił na niej ten obiekt.

Za sfinansowanie tego gigantycznego przedsięwzięcia odpowiadają Grażyna i Roman Karkosikowie, znani inwestorzy giełdowi. Projekt wzbudza ogromne emocje i jest szeroko komentowany w mediach. W internecie pojawiły się zachwycające nagrania i zdjęcia z drona, wykonane przez redakcję serwisu architektura.muratorplus.pl, które obrazują skalę przedsięwzięcia na tle otaczającego krajobrazu.

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Z czego budują pomnik Matki Boskiej? Tysiące ton betonu na inwestycję stulecia

Kształt ogromnej statui opracował artysta rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski pochodzący z Płowęża. Proces tworzenia samej bryły pochłonął aż 57 tysięcy ton betonu i zajął wykonawcom trzynaście miesięcy ciężkiej pracy. Skala tego projektu robi niesamowite wrażenie, a szczegółowe dane techniczne są wciąż przedmiotem licznych analiz architektonicznych.

Wartość całego przedsięwzięcia szacuje się na blisko 100 milionów złotych, co czyni go jedną z droższych prywatnych inicjatyw tego typu. Zgodnie z oficjalnymi informacjami fundatorzy pokrywają wszystkie koszty z prywatnych środków, oszczędzając budżety spółek, z którymi są związani. Założenia inżynieryjne przewidują wyjątkową trwałość budowli. Twórcy zakładają, że posąg przetrwa co najmniej 300 lat bez konieczności przeprowadzania prac konserwatorskich. Wielkie otwarcie zaplanowano w dniu liturgicznego wspomnienia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, co z pewnością ściągnie na Kujawy i Pomorze tłumy zainteresowanych obserwatorów.

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