Brutalne zabójstwo młodej kobiety w Parku Glazja. Znamy datę procesu napastnika z Wenezueli

Tragedia w toruńskim Parku Glazja

Dramatyczne sceny rozegrały się w nocy z 11 na 12 czerwca 2025 roku w Parku Glazja na Jakubskim Przedmieściu. Według policyjnych ustaleń to właśnie tam Yomeykert R.-S. napadł na wracającą z pracy Klaudię, zadając jej ciosy nożem w szyję, głowę i klatkę piersiową. Śledczy podejrzewają, że 19-latek usiłował także zgwałcić 24-latkę. Ofiara trafiła do szpitala, gdzie po dwóch tygodniach walki o życie, 27 czerwca, zmarła.

Koszmar przerwał przypadkowy przechodzień. Pan Błażej usłyszał wołanie o pomoc i ruszył na ratunek, płosząc napastnika. Dzięki jego błyskawicznej reakcji mundurowi sprawnie ujęli sprawcę. Kancelaria Prezydenta RP zainicjowała już procedurę, by uhonorować mężczyznę Krzyżem Zasługi za Dzielność.

Wątpliwości w śledztwie

Od momentu zatrzymania obywatel Wenezueli milczał, nie składając wyjaśnień ani nie przyznając się do zarzucanych czynów. Nie nawiązał także żadnego kontaktu z bliskimi, a nikt z jego rodziny nie wnioskował nawet o widzenie. Jedynym łącznikiem oskarżonego ze światem jest przydzielony z urzędu adwokat, który komunikuje się z nim po hiszpańsku.

Postępowanie przeciągało się w czasie, co wynikało z konieczności dogłębnej oceny poczytalności 19-latka. Pierwsze opinie specjalistów nie dawały jednoznacznej odpowiedzi, dlatego zdecydowano o umieszczeniu go na zamkniętej obserwacji psychiatrycznej. Ostatecznie biegli orzekli, że mężczyzna w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny, a co za tym idzie – może stanąć przed sądem.

Zarzuty dla obywatela Wenezueli

Toruńska Prokuratura Okręgowa sformułowała i przekazała do sądu akt oskarżenia. Yomeykert R.-S. usłyszał szereg poważnych zarzutów, w tym:

zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem,

usiłowanie gwałtu,

grożenie śmiercią mężczyźnie, który próbował pomóc napadniętej.

Za popełnione zbrodnie grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Mieszkańcy Torunia w żałobie

Od wielu miesięcy torunianie oddają hołd zmarłej, stawiając znicze w miejscu zbrodni. Ulicami miasta przeszedł także Marsz Milczenia, dedykowany pamięci Klaudii – doktorantki UMK, która straciła życie, wracając do domu. Mieszkańcy bacznie śledzą doniesienia ze śledztwa, oczekując sprawiedliwego wyroku.

Data procesu Yomeykerta R.-S.

Rozprawę zaplanowano na 11 czerwca 2026 roku, czyli w pierwszą rocznicę tragicznych wydarzeń z Parku Glazja. Ten termin niesie za sobą ogromny ładunek emocjonalny zarówno dla bliskich 24-letniej Klaudii, jak i dla całej toruńskiej społeczności, którą wstrząsnęła ta okrutna zbrodnia.

