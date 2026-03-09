Pogoda na Wielkanoc 2026. Czy w kwietniu wróci sroga zima? Pokazali szczegóły

Święta Wielkanocne w 2026 roku przypadają na 5 kwietnia, co skłania do pytań o aurę na początku tego miesiąca. Modele synoptyczne są w tej kwestii wyjątkowo spójne, choć nie każdy układ warunków usatysfakcjonuje wszystkich na czas wiosennego odpoczynku.

na czas wiosennego odpoczynku. Obecne wyliczenia wykluczają wystąpienie ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w okresie świątecznym. Oznacza to brak ryzyka nawrotu surowej zimy , z którą mierzyliśmy się na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku.

, z którą mierzyliśmy się na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku. Dokładną analizę długoterminowych przewidywań na zbliżający się świąteczny czas prezentujemy w dalszej części naszego artykułu ze wszystkimi szczegółami.

Prognoza pogody na Wielkanoc 2026. Co mówią modele ECMWF i CFS?

Tegoroczna Wielkanoc wypada bardzo wcześnie, ponieważ Niedzielę Wielkanocną będziemy świętować już 5 kwietnia. Taki termin naturalnie rodzi pytania o warunki za oknem, zwłaszcza po tygodniach roku, obfitujących w siarczyste mrozy i obfite opady śniegu. Obywatele z niepokojem śledzą doniesienia synoptyków, obawiając się nawrotu zimowej aury. Aktualne dane z modeli długoterminowych całkowicie wykluczają powrót białego puchu w okresie świątecznym. Choć w zachodnich i północnych regionach kraju temperatura może nieznacznie spaść, to żadne drastyczne załamanie pogody nam nie grozi, co wyraźnie potwierdzają odczyty z systemu ECMWF.

Podobne wnioski płyną z analizy amerykańskiego modelu klimatycznego CFS, który nie prognozuje na ten czas żadnych drastycznych odchyleń od normy. Słupki rtęci pokażą wartości całkowicie standardowe dla czwartego miesiąca roku. Tę samą wizję warunków atmosferycznych potwierdzają eksperymentalne prognozy długoterminowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Średnia temperatura maksymalna w Polsce - marzec i kwiecień 2026 roku

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020. Analiza IMGW

Pogoda na Niedzielę Wielkanocną i Lany Poniedziałek 2026. Gdzie będzie padać?

Z długoterminowych wyliczeń wynika, że termometry wskażą od 12 stopni Celsjusza w północnych województwach do 15 kresek na południu oraz południowym wschodzie. Jak wskazuje portal Interia, finał świątecznego weekendu przyniesie sporo wilgoci. Najwięcej opadów deszczu widać w prognozach na lany poniedziałek, przypadający 6 kwietnia. Właśnie wtedy parasole przydadzą się mieszkańcom Wielkopolski, Dolnego Śląska oraz rejonów Bydgoszczy. Z kolei na Śląsku, w Małopolsce i na Ziemi Lubuskiej przelotny deszcz może utrudnić ostatnie przygotowania przed wielkanocnym weekendem.

Biorąc pod uwagę wszystkie obecne dane, świąteczny czas zapowiada się jak klasyczny początek polskiej wiosny. Po zachodzie słońca miejscami mogą wystąpić lokalne przymrozki, jednak prawdziwa, mroźna zima ostatecznie opuściła nasz kraj. Zdecydowana większość modeli meteorologicznych zakłada stabilne wartości rzędu kilkunastu stopni powyżej zera, z mokrym akcentem na sam koniec wolnych dni. Sytuacja atmosferyczna jest oczywiście na bieżąco monitorowana i będzie aktualizowana w naszych kolejnych komunikatach.

Dla czytelników zainteresowanych sprawdzianem swoich umiejętności lingwistycznych przygotowaliśmy specjalny quiz dotyczący angielskiego słownictwa pogodowego, który wymaga wiedzy wykraczającej poza standardowe terminy meteorologiczne.

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Następne pytanie