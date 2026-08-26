Była posłanka chciała zapisać się do dentysty na NFZ. Termin wizyty wyznaczono na 2038 rok

Polityczna przeszłość Iwony Michałek

Iwona Michałek to rozpoznawalna działaczka z Torunia, która na przestrzeni lat zmieniała barwy polityczne. Na początku swojej drogi działała w Platformie Obywatelskiej, by następnie zostać radną z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Z czasem dołączyła do środowiska skupionego wokół Jarosława Gowina. Dwukrotnie zdobywała mandat poselski jako kandydatka z list PiS. W minionych wyborach starała się o powrót do Sejmu jako reprezentantka Trzeciej Drogi, jednak bez powodzenia. Później zaangażowała się w samorząd, próbując zdobyć miejsce w toruńskiej Radzie Miasta z ramienia komitetu Michała Zaleskiego.

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Po zakończeniu aktywności w Sejmie Iwona Michałek doświadcza codziennych problemów, z którymi mierzą się obywatele. W mediach społecznościowych podzieliła się historią swojej próby umówienia się na wizytę u toruńskiego stomatologa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

To co się dzieje w służbie zdrowia to prawdziwy skandal! Dzisiaj zadzwoniłam do rejestracji w Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Toruniu i chciałam aby zapisano mnie na leczenie zachowawcze. Zadowolona pani rejestratorka powiedziała mi, że może mnie zapisać na 2038 rok! Płacę składki zdrowotne od kilkudziesięciu lat, pracuję, płacę podatki, jestem polską obywatelką. Nigdy nie korzystałam z usług stomatologa z NFZ, bo tak jakoś mnie przyzwyczajono, że stomatologia z NFZ w Polsce nie istnieje

Dziennikarze zweryfikowali doniesienia byłej wiceminister dotyczące odległych terminów w Wojewódzkim Centrum Stomatologii. Podczas próby zapisu pracownica rejestracji potwierdziła, że najbliższe wolne miejsca przewidziano na 2038 rok. Wynika z tego, że relacja Iwony Michałek w pełni pokrywa się z prawdą.

Warto zauważyć, że za dwanaście lat, w dacie wyznaczonej wizyty, była posłanka skończy 82 lata. Pozostaje jedynie życzyć jej doskonałego zdrowia do tego czasu.

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