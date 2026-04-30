Wsparcie dla Camerimage zamiast Sylwestra z Polsatem w Toruniu. Kwoty robią wrażenie

Emocje w toruńskim ratuszu. Prezydent Gulewski zaatakowany przez opozycję

Sprawa wycofania się spółki Energa ze sponsorowania festiwalu wywołała spore poruszenie. Jeden z radnych opozycji w Toruniu ostro ocenia pozycję prezydenta w strukturach partyjnych, twierdząc, że sytuacja ta obnaża jego słabość polityczną. Zwraca uwagę, że dla dużego przedsiębiorstwa państwowego kwota półtora miliona złotych nie stanowi wielkiego wydatku, a mimo to wsparcie zostało cofnięte.

"Ja mu współczuję. Ta sprawa to dowód na to, że prezydent Gulewski kompletnie nic nie znaczy w swojej partii. Przecież dla potężnej spółki Energa, te 1,5 miliona złotych to nie są duże pieniądze. Jak on mógł dopuścić do tego, że spółka wycofała się ze wspierania festiwalu w naszym mieście? - powiedział anonimowy radny, cytowany przez "Super Express".

Decyzja państwowego giganta o wycofaniu się ze wsparcia imprezy była sporym zaskoczeniem. Zwykle z miejskiej kasy na organizację festiwalu trafiało 4,5 miliona złotych i taka sama kwota była planowana na 2026 rok. Brak sponsora zmienił jednak sytuację na tyle, że włodarz Torunia postanowił uzupełnić lukę w budżecie wydarzenia, planując przekazać dodatkowe 1,5 miliona złotych. W zamian za to Toruń miałby stać się częścią oficjalnej nazwy imprezy. UMT w ciągu trzech lat za miejsce w nazwie zapłaci 5,535 mln zł, w tym: 1,5 mln zł na tegoroczną edycję, 1,845 mln zł na 2027 rok i 2,190 mln zł na 2028 rok.

Jak ustalili dziennikarze "Super Expressu" po analizie dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego, fundacja Tumult zamknęła rok 2024 ze sporym plusem - ponad 2,5 miliona złotych zysku netto. Paweł Gulewski przyznał, że nie miał wiedzy na temat tej kwoty. Nie jest też jasne, jak mieszkańcy zareagują na poważne roszady w kalendarzu miejskich wydarzeń, ponieważ wiadomo już, skąd miasto weźmie brakujące fundusze. Dodatkowe wsparcie dla festiwalu zostanie sfinansowane z puli przeznaczonej na telewizyjną imprezę sylwestrową, z której Toruń w tym roku rezygnuje.

"To będę pieniądze które miały być przeznaczone na Sylwester z Polsatem. Tej imprezy w Toruniu nie będzie"

Włodarz Torunia w rozmowie z „Super Expressem” nie pozostawił w tej kwestii żadnych wątpliwości.

