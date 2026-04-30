Ogień na ulicy Warszawskiej w Toruniu. Strażacy pokazali nagranie z samego centrum pożaru

Pożar w Toruniu na ulicy Warszawskiej. Niezwykłe nagranie z akcji

Sytuacja miała miejsce we wrześniu 2025 roku, jednak toruńska komenda postanowiła wrócić do tych wydarzeń, aby uświadomić społeczeństwu specyfikę pracy ratowników. Zastępy straży pożarnej zazwyczaj docierają do strefy zagrożenia jako pierwsze, walcząc z żywiołem, ratując poszkodowanych oraz minimalizując zniszczenia materialne. Tym razem funkcjonariusze udostępnili w internecie trwający niemal dwie i pół minuty film z akcji przy ulicy Warszawskiej. Zarejestrowany z perspektywy strażaka obraz budzi skojarzenia z grami wideo z widokiem z pierwszej osoby. Dokumentacja wideo precyzyjnie pokazuje zmagania z potężnymi płomieniami, koordynację przygotowań służb ratunkowych oraz sprawne przemieszczanie się w ekstremalnie niebezpiecznym otoczeniu. Zdecydowanie warto zapoznać się z tym niesamowitym materiałem.

Toruń dziękuje bohaterom

- I za to mam ogromny szacunek do strażaków. Jesteście najlepsi - napisał pan Michał pod postem KM PSP w Toruniu. - Aspirant Jankes niezastąpiony - dodała z podziwem pani Agata. - Jesteście najlepsi - zgodnie dodali pan Łukasz i pani Kasia.

Redakcja w pełni popiera słowa uznania płynące od mieszkańców grodu Kopernika oraz użytkowników sieci z całego kraju. Należy przy okazji odnotować, że funkcjonariusze z toruńskiej jednostki odnoszą triumfy również na polach niezwiązanych bezpośrednio ze zwalczaniem pożarów. Dziewiątego kwietnia 2026 roku w miejscowości Bobrowo zorganizowano Kujawsko-Pomorskie Mistrzostwa Strażaków w Kolarstwie.

Na najwyższym stopniu podium stanął Leszek Kusiowski reprezentujący Komendę Miejską PSP w Toruniu.

Drugą lokatę wywalczył Mateusz Kościński z jednostki w Inowrocławiu.

Zaszczytne trzecie miejsce przypadło Jakubowi Piechowiakowi z toruńskiej straży.

Przekazujemy ogromne gratulacje dla wszystkich zawodników i trzymamy kciuki za dalsze osiągnięcia.

