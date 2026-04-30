Darmowe sanatorium w Polsce

Pobyt w sanatorium często kojarzy się z długimi kolejkami i dodatkowymi wydatkami. W przypadku skierowań realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kuracjusze muszą przygotować się na częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie dostępne dla pacjentów.

Alternatywą w Polsce są turnusy uzdrowiskowe finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ten system jest dedykowany osobom pracującym. W odróżnieniu od wyjazdów organizowanych przez NFZ, pobyt z ZUS może być całkowicie pozbawiony opłat. Głównym założeniem tych wyjazdów jest intensywna rehabilitacja, mająca na celu przywrócenie sprawności, powrót na rynek pracy i zapobieganie długofalowej niezdolności do jej wykonywania.

Sanatorium z ZUS to rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej

Inicjatywa prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nosi nazwę rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Jej zadaniem nie jest tylko zapewnienie odpoczynku, lecz głównie odbudowanie zdolności do pracy u osób, które zmagają się z problemami zdrowotnymi, grożącymi jej utratą. Z programu korzystają zazwyczaj pracownicy, którzy:

borykają się z dolegliwościami utrudniającymi wykonywanie obowiązków zawodowych,

mają realne perspektywy powrotu do aktywności zawodowej po zakończeniu cyklu rehabilitacyjnego.

Darmowy pobyt w sanatorium? Wystarczy spełnić kilka warunków

Kto może pojechać na darmowy turnus z ZUS?

Aby wziąć udział w bezpłatnym turnusie rehabilitacyjnym, należy spełnić ściśle określone kryteria. Obejmują one m.in.:

1. Ubezpieczenie w ZUS: do programu kwalifikują się osoby:

aktywne zawodowo i opłacające składki ZUS,

przebywające na zwolnieniu lekarskim (pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne),

pobierające okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy.

2. Kondycja zdrowotna: podstawowym warunkiem jest:

istniejące ryzyko utraty zdolności do pracy zarobkowej,

szansa na odzyskanie pełnej sprawności i powrót do zatrudnienia dzięki zastosowanej rehabilitacji.

3. Kwalifikacja lekarska: pacjent nie może samodzielnie zgłosić się na turnus. Konieczne jest:

uzyskanie stosownego skierowania od lekarza prowadzącego leczenie,

pozytywne orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika z ZUS.

Warto dodać, że zgodnie z informacjami udostępnionymi na portalu ZUS, standardowy czas trwania rehabilitacji wynosi 24 dni. Lekarz prowadzący w ośrodku ma jednak prawo do modyfikacji tego okresu – może go zarówno wydłużyć, jak i skrócić. Turnus z ZUS jest zatem z reguły dłuższy niż ten organizowany przez NFZ, który trwa 21 dni.