Darmowe sanatorium w Polsce
Pobyt w sanatorium często kojarzy się z długimi kolejkami i dodatkowymi wydatkami. W przypadku skierowań realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kuracjusze muszą przygotować się na częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie dostępne dla pacjentów.
Alternatywą w Polsce są turnusy uzdrowiskowe finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ten system jest dedykowany osobom pracującym. W odróżnieniu od wyjazdów organizowanych przez NFZ, pobyt z ZUS może być całkowicie pozbawiony opłat. Głównym założeniem tych wyjazdów jest intensywna rehabilitacja, mająca na celu przywrócenie sprawności, powrót na rynek pracy i zapobieganie długofalowej niezdolności do jej wykonywania.
Sanatorium z ZUS to rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej
Inicjatywa prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nosi nazwę rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Jej zadaniem nie jest tylko zapewnienie odpoczynku, lecz głównie odbudowanie zdolności do pracy u osób, które zmagają się z problemami zdrowotnymi, grożącymi jej utratą. Z programu korzystają zazwyczaj pracownicy, którzy:
- borykają się z dolegliwościami utrudniającymi wykonywanie obowiązków zawodowych,
- mają realne perspektywy powrotu do aktywności zawodowej po zakończeniu cyklu rehabilitacyjnego.
Darmowy pobyt w sanatorium? Wystarczy spełnić kilka warunków
Kto może pojechać na darmowy turnus z ZUS?
Aby wziąć udział w bezpłatnym turnusie rehabilitacyjnym, należy spełnić ściśle określone kryteria. Obejmują one m.in.:
1. Ubezpieczenie w ZUS: do programu kwalifikują się osoby:
- aktywne zawodowo i opłacające składki ZUS,
- przebywające na zwolnieniu lekarskim (pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne),
- pobierające okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy.
2. Kondycja zdrowotna: podstawowym warunkiem jest:
- istniejące ryzyko utraty zdolności do pracy zarobkowej,
- szansa na odzyskanie pełnej sprawności i powrót do zatrudnienia dzięki zastosowanej rehabilitacji.
3. Kwalifikacja lekarska: pacjent nie może samodzielnie zgłosić się na turnus. Konieczne jest:
- uzyskanie stosownego skierowania od lekarza prowadzącego leczenie,
- pozytywne orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika z ZUS.
Warto dodać, że zgodnie z informacjami udostępnionymi na portalu ZUS, standardowy czas trwania rehabilitacji wynosi 24 dni. Lekarz prowadzący w ośrodku ma jednak prawo do modyfikacji tego okresu – może go zarówno wydłużyć, jak i skrócić. Turnus z ZUS jest zatem z reguły dłuższy niż ten organizowany przez NFZ, który trwa 21 dni.