Od 1 maja drożej w sanatoriach. Kuracjusze na ten sam turnus wydadzą więcej

Zmiana stawek za pobyt w sanatoriach to element obowiązującego od lat systemu rozliczeń, który uwzględnia sezonowość wyjazdów uzdrowiskowych. Każdego roku wraz z początkiem maja wchodzą w życie wyższe opłaty, które obowiązują przez najbardziej popularny okres turnusów. Dla kuracjuszy oznacza to konieczność dopłaty do zakwaterowania, nawet jeśli skierowanie i zakres leczenia pozostają bez zmian.

Od 1 maja drożej w sanatoriach. Tyle zapłacimy za turnus

Od 1 maja do 30 września 2026 roku obowiązują następujące dzienne stawki za pobyt w sanatoriach:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 40,90 zł

pokój jednoosobowy w studiu – 37,40 zł

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 33,20 zł

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 27,30 zł

pokój dwuosobowy w studiu – 24,90 zł

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 19,50 zł

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 14,80 zł

pokój wieloosobowy w studiu – 13,60 zł

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 11,90 zł.

Tanio już było. Ceny w sanatorium zimą

Dla porównania, w sezonie jesienno-zimowym (od 1 października 2025 do 30 kwietnia 2026) opłaty były wyraźnie niższe:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 32,60 zł

pokój jednoosobowy w studiu – 26,10 zł

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 24,90 zł

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 19,50 zł

pokój dwuosobowy w studiu – 16,50 zł

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 14,20 zł

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 12,50 zł

pokój wieloosobowy w studiu – 11,90 zł

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 10,60 zł

Wyższe stawki w sezonie letnim wynikają przede wszystkim z większego zainteresowania wyjazdami uzdrowiskowymi. Lepsza pogoda, większa dostępność turnusów i wzrost liczby kuracjuszy sprawiają, że koszty utrzymania infrastruktury i obsługi również rosną. Choć zmiany są cykliczne i przewidywalne, dla wielu pacjentów oznaczają realny wzrost wydatków. W praktyce kilkutygodniowy turnus może być droższy nawet o kilkaset złotych w porównaniu do pobytu zimą.