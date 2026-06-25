Centrum aktywności dla Torunian w każdym wieku. "Zupełnie za darmo, bez kolejek"

Toruń: Fundacja NEUCA dla Zdrowia zaprasza na Plac Cyrkowy

Aleksandra Wituła z Fundacji NEUCA dla Zdrowia przypomniała w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń, że Fundacja od kilkunastu lat wspiera mieszkańców Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego. - W tym roku gorąco zapraszamy na Plac Cyrkowy, blisko osiedla na Skarpie, na rodzinny piknik zdrowotno-edukacyjny "Łączymy pokolenia", gdzie uczestnicy będą mogli skorzystać z czterech stref aktywności - zachęcała Wituła.

- Będzie strefa zdrowia, gdzie będzie można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne w wielu kategoriach zdrowotnych - bez kolejek, bez zapisów, zupełnie za darmo. To m.in. badanie gęstości kości, wydolności płuc, badanie serca, słuchu, oznaczenia poziomu witaminy D, cukru czy kwasu moczowego w ramach Narodowego Badania Poziomu Cukru. Są to wartościowe, rzetelne badania. Każdy wyjdzie z nich z informacją o stanie swojego zdrowia - wyliczyła Wiceprezeska Zarządu Fundacji NEUCA dla Zdrowia.

Nie tylko badania. Strefa aktywności czeka na uczestników

Na miejscu będzie również można skorzystać z porady psychologa, farmaceuty i wziąć udział w innych działaniach edukacyjnych w aspekcie dbania o swoje zdrowie.

- Kolejna strefa to strefa aktywności. Jak zwykle zapraszamy na marsz z kijkami, czy inne formy ruchu jak tai chi, czy zumba. Jak co roku mamy bardzo rozwiniętą strefę ruchu, jeżeli chodzi o atrakcje dla uczestników. Będzie można m.in. zagrać w bule. Od ponad 15 lat promujemy nordic walking. To forma ruchu dla osób w każdym wieku i nie wymaga wielkich nakładów finansowych - wyjaśniła Aleksandra Wituła w rozmowie z Radiem ESKA Toruń.

Organizatorzy przygotowali również strefy relaksu i edukacji przyrodniczej. W sercu opisywanego wydarzenia znajdzie się jubileuszowa, X Senioriada "Łączymy pokolenia" z co najmniej 9 występami muzycznymi. Uczestnicy posłuchają m.in. przebojów zespołu Czerwone Gitary w wykonaniu Uni Band z toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

To wszystko w sobotę, 27 czerwca w godzinach 10-17 na placu Cyrkowym w Toruniu. Wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się w tym miejscu!

Galeria ze zdjęciami: Rodzinny piknik zdrowotno-edukacyjny „Łączymy Pokolenia”

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