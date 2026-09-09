Zamknięty Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Do miasta zjadą fani włoskich skuterów

Zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Zlot Vesp w centrum miasta

Drogowcy z wyprzedzeniem ostrzegają kierowców o weekendowych utrudnieniach w samym centrum miasta. Tymczasowe zablokowanie ruchu wynika z organizacji pierwszego toruńskiego zlotu skuterów Vespa, który przyciągnie około osiemdziesięciu pasjonatów z całej Polski.

„Organizatorem pierwszego zlotu jest Vespa Klub Toruń, zrzeszający pasjonatów tej marki i prowadzący wiele różnorodnych aktywności na terenie naszego miasta. Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezydenta Miasta Torunia oraz Metropolii Toruńskiej. Przez cały weekend nie zabraknie wspólnych przejazdów, konkursów i dobrej zabawy. Jednym z najciekawszych punktów wydarzenia będzie Rajd Metropolitarny po przepięknych terenach Metropolii Toruńskiej. Uczestnicy odwiedzą wiele ciekawych miejsc na mapie, między innymi winnice, Golub-Dobrzyń, Kikół i inne wyjątkowe zakątki regionu” - wyjaśnia w komunikacie Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka MZD.

Szczytowym punktem imprezy stanie się sobotnia parada jednośladów, która wystartuje równo o godzinie 16:00. Właśnie ta część programu wymusiła czterogodzinną blokadę ruchu na toruńskim Bulwarze Filadelfijskim. Grupa miłośników motoryzacji pokona trasę biegnącą przez Rudak, Rubinkowo, Kaszczorek, Mokre, Starówkę oraz Bydgoskie Przedmieście, docierając w okolice rzeki około godziny 17:00.

„Tam będzie można z bliska obejrzeć wszystkie Vespy, porozmawiać z ich właścicielami i poczuć prawdziwy klimat włoskiego Dolce Vita. Na zakończenie zaprosimy również na wspólny poczęstunek tortem przygotowanym z okazji 80. rocznicy powstania Vespy – jednej z najbardziej rozpoznawalnych włoskich ikon stylu. To pierwszy zlot Vesp organizowany w Toruniu i mamy nadzieję, że nie ostatni. Chcielibyśmy, aby to wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz toruńskich imprez i co roku przyciągało do miasta kolejnych miłośników tych wyjątkowych skuterów” - podsumowuje Agnieszka Kobus-Pęńsko.