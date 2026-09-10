11 linii autobusowych mniej. To część wielkiej rewolucji w komunikacji miejskiej

Toruń: Prezydent zapowiada nowy rozdział w historii komunikacji miejskiej

10 września poznaliśmy szczegóły rewolucji, która 1 marca 2027 roku realnie wpłynie na codzienność wielu mieszkańców Torunia. - Zaczynamy nowy rozdział komunikacji miejskiej. Stawiamy na częstotliwość, bezpośredniość i rozwiązania wypracowane wspólnie z mieszkańcami - zapewnił prezydent Paweł Gulewski.

Gospodarz grodu Kopernika zaznaczył, że wkrótce do publicznej wiadomości zostanie udostępniony raport z konsultacji z mieszkańcami Torunia. - 71,2% uwag zostało rozpatrzonych pozytywnie - pochwalił się Paweł Gulewski.

- Jest to zaprzeczenie formułowanych tez, że robimy konsultacje dla konsultacji. Naprawdę chcieliśmy solidnie porozmawiać z mieszkańcami, bo w tej sprawie ich głos jest bardzo ważny. Nie można budować nowego modelu transportu publicznego bez opinii pasażerów, czyli ludzi, którzy na co dzień są zainteresowani, w jaki sposób jest on realizowany - zaznaczył prezydent Torunia.

Urzędnicy wskazali, że w całym procesie wzięło udział 1939 uczestników. 179 osób uczestniczyło osobiście w spotkaniach, a pozostali skorzystali z możliwości udziału zdalnego lub przekazania swojej opinii. Łącznie zebrano 1142 unikalne opinie, w których znalazło się aż 4299 konkretnych uwag do przedstawionego projektu. Wszystkie zostały następnie poddane analizie przez zespoły Urzędu Miasta i firmy Trako Projekty Transportowe.

- Nastawiamy się na bezpośredniość, na częstotliwość. Docelowo, z 60 linii autobusowych, planowanych w nowym modelu jest 49. Dają one potężny potencjał startowy - zapewniał Gulewski.

Jakie istotne zmiany czekają pasażerów po rewolucji?

Pierwotna propozycja przewidywała likwidację linii nr 34 i zastąpienie innymi połączeniami. Po konsultacjach zdecydowano, że linia pozostanie w systemie.

Podobnie stało się z linią 14. Zachowana zostanie ważna dla mieszkańców relacja ze Stawek w kierunku Cmentarza Centralnego i północnej części miasta.

Łącznie zmodyfikowano przebieg 12 linii: 11, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 113 i 131.

Zrezygnowano także z planu oznaczenia linii podmiejskich literą „M”. Pozostaną znane pasażerom numery 113, 115 i 151.

Llinia 26 w godzinach największego ruchu ma kursować co 7,5 minuty.

Wskaźnik bezpośredniości połączeń ma wzrosnąć z 68,5 do 78,8%, co oznacza powstanie 44 nowych relacji bezpośrednich.

W nowym układzie linia 11 zostanie wydłużona, dzięki czemu ma się poprawić połączenie Jaru z Dworcem Głównym.

Linia 27 będzie kontynuowała trasę z dworca na Rudak.

W niedziele linie 27 i 44 mają rozpoczynać kursowanie już około godz. 5L00. Późnym wieczorem linia 44 ma umożliwić dalszą podróż pasażerom przyjeżdżającym do Torunia pociągiem z Warszawy.

W systemie pojawią się linie ekspresowe X30 i X44 - mają one szybciej łączyć bardziej oddalone części miasta z najważniejszymi kierunkami podróży. Według analiz czas przejazdu w obsługiwanych przez nie relacjach może być średnio krótszy o 41%, a w niektórych przypadkach różnica ma sięgać około 25 minut.

Zmodyfikowana linia 26 ma zapewnić bezpośrednie połączenie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Do szpitala będzie można również dotrzeć z Podgórza linią 21 i z Jaru linią 11.

Wydłużenie linii 16 ma poprawić możliwość dojazdu mieszkańców Bielaw i Grębocina do centrum medycznego przy ul. Skłodowskiej-Curie.

Skarpa otrzyma natomiast bezpośrednie połączenie z Miejską Przychodnią Specjalistyczną dzięki zmianie przebiegu linii 31.

Linia 113 połączy Kaszczorek i okolice ul. Sobieskiego z miasteczkiem uniwersyteckim, a część jej kursów ma poprawić także dostęp do kampusu mieszkańcom Osiedla Brzezina.

Linia 21 otrzyma kursy przed godz. 6:00, co ma poprawić możliwość dotarcia do strefy przemysłowej Elana.

Zmiany zostały zaprezentowane na stronie Urzędu Miasta Torunia! Prezentację znajdziecie również w naszej galerii!

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Kiedy nowe rozkłady jazdy MZK w Toruniu?

Mimo gotowego modelu, nie ma jeszcze pełnych rozkładów. Te mają zostać opublikowane w listopadzie - przekazał w czwartek Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. Do tego czasu zbadane zostaną generatory ruchu. Weryfikowany będzie czas dotarcia do najważniejszych miejsc w Toruniu i czasy między poszczególnymi przystankami.

Efektem prac będą nowe rozkłady jazdy, które następnie będą przedmiotem kolejnego etapu kampanii informacyjnej. W ramach tejże kampanii, nie tylko pojawią się na przystankach nowe mapy i rozkłady, ale również pracownicy urzędu, którzy będą informować o zmianach.