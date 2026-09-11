Młodzi ludzie szczerze o Toruniu. Tak oceniają życie w mieście

Młodzi ludzie opowiadają o życiu w Toruniu

3. Toruński Kongres Dialogu był poświęcony sześciu obszarom ważnym dla młodych mieszkańców:

pracy,

mieszkaniom,

edukacji,

czasowi wolnemu,

bezpiecznym relacjom

i miejskiej przestrzeni.

Ważnym tematem był program "Wybieram Toruń". Na kongresie rozmawiano również o samym mieście Kopernika, jego wadach i zaletach. Jak Toruń widzi młodzież ucząca się w nim i mieszkająca? To sprawdziła reporterka Radia ESKA Toruń, Maria Nowak.

- Toruń posiada przede wszystkim różnorodność wolontariatów. Dzięki temu mogę rozwijać wiele sfer tych młodych mieszkańców. Moim zdaniem największym problemem jest kultura toruńska. Dobór koncertów nie jest aż tak dobry dla młodych, ale to się zmienia. Cały czas próbuję walczyć o to, żeby to się zmieniało - powiedział uczestnik Kongresu z Młodzieżowej Rady Miasta.

- Bardzo dobrze się mieszka w Toruniu. Super miasto! Jest dużo zieleni, moim zdaniem jest też dobrze dostosowane pod młode osoby. Posiada szeroką sieć komunikacji. Jest dużo miejsc, w których można się spotkać, do których można pójść. Dużo ofert, na przykład szkół, studiów, ofert pracy. Nie ma tak, że nie ma dokąd pójść - oceniły uczestniczki, które wzięły udział w sondzie reporterki ESKI.

Uczestnicy wskazują na komfort, związany z różnymi biletami okresowymi, ale przy tym zwracają uwagę na konieczność wprowadzenia większych ulg.

Co władze Torunia powinny poprawić?

Uczestnicy sondy reporterki Radia ESKA Toruń wskazali, że trudno znaleźć w grodzie Kopernika mieszkanie w dobrej cenie. - Jeżeli chodzi o komunikację miejską, to dla studentów jest ona troszkę droga, zwłaszcza jeżeli ktoś musi dojeżdżać, tak jak ja, z innego miasta. To kolejne wydatki, więc tak naprawdę codziennie na sam dojazd do szkoły wydaję ponad 5,50 zł, co dla osoby, która nie zarabia, jest dosyć dużym wydatkiem - powiedziała Marii Nowak jedna ze studentek.

- W Toruniu uczę mi się bardzo dobrze. Uczę się w Akademickim Liceum. Jedyny problem jest taki, że koszty dojazdów są bardzo wysokie. MZK jest droższe w stosunku do Bydgoszczy o 150%. To jednak wpływa na portfel. Jest ciężko - dopowiedział nastolatek.

W kontrze do zamieszczanych wyżej wypowiedzi, kolejny z uczestników zwrócił uwagę na zbyt ubogi rynek pracy. Świadomy wyzwań, jakie przed nim stoją jest prezydent Paweł Gulewski.

- Przyszłość Torunia zależy od tego, czy młodzi ludzie będą chcieli tutaj żyć, pracować, rozwijać się i zakładać rodziny. Chcemy działać i wspólnie z młodymi mieszkańcami tworzyć miasto, które będą chcieli wybrać - podkreślił gospodarz grodu Kopernika.

Galeria ze zdjęciami: 3. Toruński Kongres Dialogu i program „Wybieram Toruń”

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