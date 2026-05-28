Tragedia pod Toruniem. Nie żyje motocyklista, który uderzył w pociąg

Wypadek w Głuchowie pod Toruniem. Tragiczne zderzenie ze składem pasażerskim

W Głuchowie pod Toruniem 30-letni motocyklista zderzył się z pociągiem. Bezpośrednio po zdarzeniu została podjęta próba przywrócenia czynności życiowych poszkodowanego.

- Na chwilę obecną trwa reanimacja motocyklisty. Ruch pociągów jest wstrzymany, aczkolwiek tutaj mówimy o trasie Bydgoszcz-Chełmża, czyli trasie bardzo mało uczęszczanej – wyjaśniła w Radiu ESKA Toruń mł. bryg. Starowicz.

Niestety wiemy już, że akcja ratunkowa zakończyła się niepowodzeniem. Motocyklista zmarł.

- Tuż po godz. 13.30 dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Głuchowo. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy nadal pracują na miejscu wynika, że kierujący motorowerem Romet wjechał tuż pod nadjeżdżający pociąg relacji Chełmża-Nawra. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna ten zmarł na miejscu. Maszynista został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Był trzeźwy. W wyniku tego zdarzenia inne osoby nie odniosły żadnych obrażeń. Szczegóły i przyczynę tego tragicznego w skutkach wypadku ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo - przekazała Radiu Eska podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

Informacje od straży pożarnej

Strażacy informują, że w pociągu na trasie Chełmża - Unisław Pomorski przebywało 15 pasażerów i maszynista. Nikomu z nich nic się nie stało, a przejazd zablokowano. Wypadek ten potwierdziła w rozmowie z Radiem ESKA Toruń mł. bryg. Aleksandra Starowicz z KM PSP w Toruniu.

Szczegóły i powody incydentu będą dokładnie badane przez policję. Maszynista został przebadany na obecność alkoholu w organizmie. Był trzeźwy. Służby mundurowe apelują do obywateli o rozwagę, a przewoźnik kolejowy prosi o wyrozumiałość za opóźnienia.

Godz. 13:31 - Głuchowo, pow. toruński - zderzenie motoru z pociągiem. Trwa RKO motocyklisty. W pociągu relacji Chełmża - Unisław Pomorski podróżowało 15 osób oraz maszynista, brak poszkodowanych. Ruch wstrzymany. Na miejscu 3 zastępy SP.— KwtPspInfo (@KwtPspInfo) May 28, 2026

