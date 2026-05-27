Najdłuższa parada przejdzie przez Toruń! Darmowe wydarzenie z nietypowymi bohaterami

Toruń opanowany przez jamniki! Przed nami wyjątkowy zlot

Zlot Jamników to z pewnością nie jest typ imprezy, o których słyszy się każdego dnia. Jak to się zaczęło i jak będzie wyglądał Zlot Jamników? O tym opowiedziała reporterce Radia ESKA Toruń Dagmara Pająk, organizatorka wydarzenia. - Zeszłoroczne wydarzenie przerosło nasze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się tak licznej frekwencji. Trochę nas to pokonało, dlatego w tym roku jesteśmy już okopani po uszy, więc będzie mnóstwo atrakcji na miejscu. Nie zabraknie hot-dogów jak w zeszłym roku, przybywajcie - zachęca Pająk.

- Jamniki to wyjątkowe psy. Nie jestem właścicielką, bo to one mają mnie, ale to już dwa jamniki - Szczepan i Urszula. Właściciele wiedzą o czym mówię. Są totalnie szaleni na punkcie piesków. Trzeba mieć wyobraźnie, żeby pokochać takiego niskopodłogowca - dodaje Dagmara Pająk, pytana o inspiracje przed stworzeniem Zlotu Jamników.

31 maja warto przyjść pod Pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu!

O godzinie 12:00 ruszy najdłuższa parada z jamnikami. Uczestnicy ruszą ulicą Szeroką do Placu Świętej Katarzyny.

Meta jest zaplanowana przed restauracją Loft.

Na miejscu będą leżaki, coś smacznego do jedzenia, możliwość wykonania tatuażu z jamnikiem przy pomocy ekipy Studia R1. W godzinach 9:00 - 18:00 eksperci będą wykonywać tatuaże z jamnikami "na zawsze".

Zbiórka na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu

- Zbieramy na Schronisko. Im więcej sprzedamy hot dogów, tym psiaki ze schroniska dostaną więcej pieniędzy, więcej możliwości - podkreśla Dagmara Pająk w rozmowie z Radiem ESKA Toruń. W poprzednich edycjach Zlotu pojawiali się również fani innych piesków z dalekich rejonów Polski. Nie inaczej będzie pod koniec maja. Warto wziąć ze sobą swojego pupila. Niektórzy ubierają psiaki w kolorowe stroje!

- W zeszłym roku mieliśmy wspaniałe, różne kreacje, jak na takiej prawdziwej, fantastycznej imprezie. Były sukienki, kapelusze, chusteczki. Mam nadzieję, że w tym roku odwagi nie zabraknie i będzie cudownie kolorowo. Był też jamnik przebrany za hot-doga, który bardzo chciał wziąć udział w paradzie - wspomina organizatorka.

Entuzjaści wydarzenia chcą zachęcać uczestników do adoptowania piesków, m.in. z toruńskiego schroniska. Mile widziani są oczywiście wielbiciele innych ras.

