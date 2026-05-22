Postępy na budowie trasy S10. "Strategiczny korytarz"

Infrastruktura wokół trasy S10. Jak Toruń połączy się z nową drogą?

Przedstawicielka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, Agnieszka Kobus-Pęńsko, podkreśla, że na barkach lokalnego samorządu spoczywa odpowiednie zintegrowanie trasy ekspresowej z siecią uliczną miasta. Do końca bieżącego roku specjaliści będą opracowywać dokumentację projektową dotyczącą rejonu zbiegu ulic Drzymały oraz Andersa, gdzie docelowo zaplanowano budowę sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo ulica Andersa zyska nowy przekrój i na dystansie stu siedemdziesięciu metrów w stronę ulicy Poznańskiej powstanie dwujezdniowa trasa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Równolegle przewidziano stworzenie zupełnie nowej ulicy Stamirowskiego, mającej bezpośrednio komunikować wspomniane skrzyżowanie z projektowanym węzłem Toruń-Podgórz.

Z ramienia toruńskiego MZD Agnieszka Kobus-Pęńsko przekazała w oficjalnym komunikacie: „Nowy odcinek S10 to strategiczna inwestycja, która zmienia komunikacyjne oblicze regionu kujawsko-pomorskiego. Połączy kluczowe obszary Torunia oraz okoliczne miejscowości, zapewniając szybki, bezpieczny i komfortowy dojazd zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom”.

Ekspresówka S10 jako kluczowy szlak transportowy w Polsce

Toruńscy drogowcy zaznaczają wyraźnie, że budowana droga szybkiego ruchu stworzy niezwykle istotny, strategiczny korytarz komunikacyjny, który połączy centralne obszary kraju z jego północno-zachodnią częścią. Wśród najważniejszych punktów na tej trasie wymienia się:

Szczecin,

Piłę,

Bydgoszcz,

Toruń,

Włocławek,

aglomerację warszawską.

W opublikowanym oświadczeniu MZD czytamy: „Dzięki realizacji czwartego odcinka podróż między Bydgoszczą a Toruniem będzie bezpieczniejsza, szybsza i bardziej komfortowa. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły: dwa istniejące zostaną zmodernizowane, a dwa nowe – Podgórz i Czerniewice – umożliwią sprawny dojazd do Torunia i odciążą istniejące drogi. Inwestycja poprawi komfort podróży, umożliwiając tranzyt drogowy poza przeciążoną DK10, a podpisane porozumienia z samorządami zapewniają spójność działań i wsparcie finansowe dla realizacji inwestycji”.

Udostępnienie kierowcom całej trasy pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem zaplanowano najpóźniej na 2028 rok. Rzeczniczka MZD zwraca również uwagę na międzynarodowe znaczenie tego przedsięwzięcia i podsumowuje: „Dzięki włączeniu w europejską sieć transportową TEN-T, odcinek S10 staje się ważnym ogniwem międzynarodowych korytarzy transportowych. To dodatkowy impuls dla rozwoju gospodarczego, który przyciąga inwestorów, ułatwia handel i wspiera lokalne społeczności”.

Trwają zaawansowane prace na budowie odcinka S10. Zobacz najnowsze zdjęcia

W terenie systematycznie postępują roboty związane z realizacją czwartego fragmentu trasy ekspresowej pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą, a powstająca infrastruktura nabiera docelowych kształtów. Zobaczcie kilka zdjęć, udostępnionych przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu!

