Koszmarny wypadek na DK nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Zginęła kobieta, pięcioro dzieci w szpitalu

Zderzenie na DK nr 10 niedaleko Torunia. Zginęła 40-letnia kobieta

Informację o koszmarnym zdarzeniu drogowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przekazali druhowie służący w OSP KSRG Szembekowo. Do nieszczęścia doszło 24 maja krótko po godzinie 14:30. Strażacy poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w kolizji uczestniczyły dwa auta, którymi jechało w sumie osiem osób, w tym pięcioro dzieci i troje dorosłych. W opublikowanym przez nich wpisie czytamy: „W zdarzeniu wzięły udział dwa samochody osobowe. Pojazdami podróżowało łącznie 8 osób – troje dorosłych oraz pięcioro dzieci. Bilans tego zdarzenia jest porażający: jedna osoba dorosła poniosła śmierć na miejscu. Na miejscu natychmiast rozwinęła się dramatyczna walka o życie i zdrowie pozostałych poszkodowanych. Skala zdarzenia wymagała postawienia w stan gotowości ogromnych sił i środków”.

Szczegóły wypadku w Głogowie. Policja i prokuratura badają przyczyny zderzenia

Strażacy ze wspomnianej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zaznaczyli również, że na miejscu tragedii przez wiele godzin obecny był prokurator nadzorujący działania policyjnych techników w celu dokładnego zbadania wszystkich okoliczności tego fatalnego dramatu.

Służby ratunkowe zamknęły całkowicie przejazd w rejonie zderzenia na czas prowadzonych działań. Ochotnicy w swoim oświadczeniu dodali: „Droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Rodzinom oraz bliskim ofiar składamy najgłębsze wyrazy współczucia, a za poszkodowanych dzieci i dorosłych trzymamy kciuki w szpitalach. Apelujemy do wszystkich kierowców, zdejmijcie nogę z gazu. Warunki i chwila nieuwagi mogą doprowadzić do tragedii, której nie da się już odwrócić. Bezpieczeństwo jest najważniejsze”. Jako redakcja również gorąco przyłączamy się do tego ważnego apelu o rozsądek na drodze, przypominając o zachowaniu ostrożności.

Dokładne przyczyny tej fatalnej w skutkach sytuacji są obecnie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez lokalnych policjantów. Oficer prasowy toruńskiej komendy miejskiej mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki przekazał na łamach „Super Expressu”: „Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu pod nadzorem prokuratora, wynika, że 39-letni kierujący Peugeotem, z nieustalonych dotąd przyczyn, zderzył się z jadącą z naprzeciwka Skodą. W wyniku zdarzenia, 40-letnia pasażerka pierwszego auta poniosła śmierć na miejscu. Kierujący byli trzeźwi”. Opieki medycznej w lokalnych placówkach szpitalnych wymagały następujące osoby:

trójka pasażerów jadących francuskim autem, czyli dzieci w wieku 3, 5 i 16 lat,

mężczyzna prowadzący samochód marki Peugeot,

kierowca oraz dwoje pasażerów podróżujących czeską Skodą, w wieku 10, 13 oraz 42 lat.

Dziennikarze naszego serwisu będą stale monitorować postępy w tym śledztwie. O wszelkich potencjalnych utrudnieniach drogowych w okolicznym regionie będziemy na bieżąco zawiadamiać w kolejnych naszych artykułach.

Wypadek na skrzyżowaniu ulic: Bora Komorowskiego i Lublańskiej w Krakowie