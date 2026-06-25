Efektowna parada i piękna impreza pod Toruniem. Robią to dla Huberta i malutkiej Mai

V Charytatywny Piknik Motocyklowy w Czernikowie pod Toruniem

Głównym celem jest zbieranie środków chore dzieci z gminy Czernikowo. Organizatorzy V Charytatywnego Pikniku Motocyklowego w Czernikowie pod Toruniem chcą zebrać w jednym miejscu, jak największą liczbę fanów jednośladów. O imprezie dziennikarka Radia ESKA Toruń rozmawiała z jednym z organizatorów, Kamilem Jakubowskim.

- Z roku na rok udaje nam się zebrać coraz większą kwotę - uśmiecha się Jakubowski. - Nie ma znaczenia, kto jakim motocyklem jeździ. U nas wszyscy są mile widziani. Kolejną ważna sprawą są uśmiechy ludzi. Z roku na rok nasz piknik cieszy się coraz większą popularnością. Jeżeli chodzi o frekwencję, też cieszymy się tendencją wzrostową - nie tylko motocyklistów, ale i lokalnej społeczności. Przede wszystkim chodzi nam o uśmiechy dzieci, dla których mamy też przygotowane atrakcje - opowiada.

Do dyspozycji małych i dużych uczestników Pikniku będą samochody wojskowe, zabytkowe i rzecz jasna motocykle. Nie zabraknie dmuchańców, zjeżdżalni, strefy z animatorami i malowania twarzy. Będą też konkurencje dla motocyklistów z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród nagród jest m.in. zniżka 50% do jednej z toruńskich szkół jazdy, ale więcej informacji uczestnicy otrzymają dopiero na miejscu.

Koncert Czaqu, parada i wiele więcej

Parada motocyklowa ulicami gminy Czernikowo przejedzie ruszy ok. godziny 14:00. Po niej i słowie wstępnym od organizatorów wystąpi znany toruński zespół Czaqu, kojarzony m.in. z hitem "Inność". Na scenie uczestnicy zobaczą również ekipę Panzerflower, która ma zaprezentować przede wszystkim covery. Organizatorzy pamiętają również o dobrym jedzeniu. Na miejscu będzie można dostać kiełbaski i karkówki. Cały dochód ze sprzedaży trafi do potrzebujących dzieci. Kamil Jakubowski zapewnia, że jeśli można połączyć pomaganie z dobrą zabawą, to ekipa działająca przy Pikniku Charytatywnym będzie to robić dalej.

Komu pomagają pasjonaci z Czernikowa?

Kamil Jakubowski zdradza w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń, że w konsultacjach bierze udział wójt gminy Czernikowo, Tomasz Krasicki. Następnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga w dotarciu do potrzebującej rodziny. W tym roku, zgodnie z tradycją, będzie dwójka bohaterów Pikniku.

- 14-letni Hubert jest dzieckiem ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, niestety w stopniu znacznym. Hubert nie mówi. Dużą bolączką rodziców jest to, że Hubert miewa duże napady agresji, co niestety uniemożliwia pójście do szkoły, czy zaplanowanie jakichś wyjazdów. Zawsze mama musi być gdzieś obok, bo gdy Hubert ma ten napad agresji, to tylko mama może go uspokoić - opowiada Kamil Jakubowski.

- Kolejnym dzieckiem jest nasza najmłodsza bohaterka, Maja. Urodziła się w lutym, ma cztery miesiące. Zdiagnozowano u niej agenezję ciała modzelowatego. To jest ciało, które znajduje się pośrodku mózgu. Jest przekaźnikiem informacji między prawą a lewą półkulą. Maja tego nie ma. Lekarze też do końca nie wiedzą, jakie będą konsekwencje, więc póki co, każą obserwować. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał słuch. Objawy będą się niestety pojawiać. Maja przeszła jedną operację, która była bardzo droga, rodzice sami musieli zbierać środki. Była zbiórka środków w miejscowości, w której mieszkają. Ksiądz proboszcz z parafii sąsiadującej bardzo pomógł, więc tam już pomoc była pomimo tego, że Maja ma dopiero cztery miesiące - wyjaśnia organizator.

Beneficjenci poprzednich edycji Pikniku chętnie przychodzą na kolejne wydarzenia, a rodzice równie chętnie pomagają w przygotowaniu imprezy, np. poprzez pieczenie ciast. Organizatorzy nie zapominają o nich i dopytują, jak wyglądają postępy w leczeniu. Kamil Jakubowski zachęca do włączenia się w inicjatywę, np. poprzez zbiórkę zabawek, czy przygotowanie czegoś do jedzenia.

V Piknik Motocyklowy w Czernikowie rozpocznie się 27 czerwca o godzinie 12:00. Szczegóły i dane kontaktowe znajdziecie w tym miejscu! Warto dodać, że pomiędzy 12 a 16 będzie można oddać krew w krwiobusie. Organizatorzy zapraszają do Parku 700-lecia. W okolicy będą specjalne strzałki, które pomogą w znalezieniu terenu imprezy.

Archiwalna galeria: IV Charytatywny Piknik Motocyklowy w Czernikowie 2025

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