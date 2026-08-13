ESKA Music Tour w Ciechocinku! Wyborna zabawa dla każdego

Ciechocinek, położony w sercu Niziny Ciechocińskiej, na lewym brzegu Wisły, to nie tylko znane uzdrowisko, “Perła Uzdrowisk Polskich”, ale także miejsce, które od lat przyciąga turystów swoimi walorami krajobrazowymi i bogatą ofertą kulturalną.

Miasto słynie ze swojej działalności uzdrowiskowej, która sięga aż 1235 roku! Natomiast szczególnie intensywnie miasto rozwinęło się w końcu lat pięćdziesiątych, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Powstało wówczas wiele sanatoriów i prewentoriów branżowych.

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Ale Ciechocinek przyciąga kuracjuszy i wczasowiczów nie tylko swymi walorami leczniczymi, lecz także malowniczym położeniem, zielenią licznych skwerów i parków, miłym i przytulnym klimatem kawiarenek, szumem fontann, powagą tężni, urokiem wielu miejsc spacerowych.

Warto wybrać się do urokliwego Parku Zdrojowego, zobaczyć wyjątkowy zegar kwiatowy, udać się do Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego, a także Kolegiaty Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Odrestaurowany Teatr Letni regularnie gości rozmaite wydarzenia, a Ciechociński Deptak Sław co roku wzbogaca się o nowe tablice upamiętniające wybitne postaci ze świata filmu, muzyki i sportu.

To właśnie w tak wyjątkowym otoczeniu, pełnym zieleni i sprzyjającego wypoczynkowi klimatu, odbędzie się ESKA Music Tour. Organizatorzy postawili na idealną lokalizację – Plażę Miejską, która zapewni doskonałe warunki do letniego szaleństwa pod gołym niebem. To gwarancja, że koncert będzie nie tylko muzycznym, ale i wizualnym widowiskiem.

ESKA Music Tour w Ciechocinku

Już w sobotę 22 sierpnia szykuje się wspaniała impreza, którą rozkręci Radio ESKA w ramach ESKA Music Tour! Start o godz. 16.00 na Plaży Miejskiej. Wystąpią DJ Wikar, DJ Twins Chojnackie oraz gwiazda wieczoru – Michał Szczygieł, artysta, który w krótkim czasie podbił serca polskiej publiczności. Zadebiutował w 2018 roku świetnie przyjętym singlem „Nic tu po mnie”, jednak prawdziwy rozgłos przyniósł mu wydany w 2020 roku utwór „Spontan”. Ten ostatni zyskał status podwójnej platynowej płyty, stając się jednym z największych hitów ostatnich lat, podobnie jak wydana w 2022 roku "Adrenalina", za sprawą której Michał powrócił na szczyty radiowych list przebojów w całej Polsce. Jak podkreślają krytycy i fani, Michał Szczygieł doskonale wie, jak tworzyć przebojowe i jakościowe piosenki, a jego występy na żywo to prawdziwa gratka dla miłośników dobrej muzyki. Dzięki specjalnie przygotowanym aranżacjom i wsparciu znakomitych muzyków, jego koncerty to energetyczne show, które porywa publiczność do tańca.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.