Zamkną ważną drogę w centrum Torunia. Zmian będzie więcej

Toruń: Bulwar Filadelfijski zostanie zamknięty dla kierowców
W Toruniu trwają przygotowania do kolejnej edycji "Festiwalu Wisły 2026". Wielu mieszkańców miasta z pewnością weźmie udział w imprezie, związanej z najdłuższą rzeką w Polsce. To wydarzenie wiąże się nie tylko z licznymi atrakcjami, ale także oznacza spore zmiany dla zmotoryzowanych, o czym przypomina Miejski Zarząd Dróg.
- Zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego obowiązywać będzie od czwartku, 13 sierpnia 2026 r. od godz. 7:00 do niedzieli, 16 sierpnia 2026 r. do godz. 19:00., na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Łaziennej. W tym czasie ruch pojazdów na wskazanym odcinku Bulwaru Filadelfijskiego nie będzie możliwy. Kierowców prosimy o korzystanie z wyznaczonych tras alternatywnych oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie drogowe
Według informacji od miejskich drogowców:
- Celem zamknięcia drogi jest troska o bezpieczną zabawę dla turystów oraz lokalnej społeczności podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej nad rzeką.
- Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu podyktowana jest nie tylko samym festiwalem, ale także weekendem w połowie sierpnia.
- Urzędnicy proszą kierowców o cierpliwość i dostosowanie swoich planów podróży do nowych warunków!
Informacje o dokładnym programie "Festiwalu Wisły 2026" będziemy publikować w ESKA Toruń News.
Zmiany również na Szosie Lubickiej w Toruniu
Okazuje się, że to nie koniec problemów dla kierowców. Od soboty 15 sierpnia (od 5:00) do późnych godzin popołudniowych w niedzielę 16 sierpnia, nieprzejezdna będzie południowa część Szosy Lubickiej (w stronę Warszawy i Olsztyna, od OBI). Dokładnie chodzi o fragment od Placu Sybiraków do ulicy Ślaskiego. Te utrudnienia wynikają z trwającej przebudowy linii tramwajowej.
Dla osób zmierzających ze wschodu miasta w kierunku Warszawy lub Olsztyna, ten konkretny fragment trasy będzie całkowicie wyłączony z użytkowania.
Wytyczono specjalne objazdy następującymi ulicami:
- Przy Skarpie,
- Konstytucji 3 Maja,
- ul. Ślaskiego,
- a następnie powrót na Szosę Lubicką.
- Autobusy linii numer 31, ZT5 i N90 pojadą objazdem ulicami: Przy Skarpie, Konstytucji 3 Maja, ul. Ślaskiego z pominięciem przystanku Jamontta. W zamian zostanie uruchomiony przystanek Przy Skarpie 03. Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość oraz cierpliwość i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. Mamy świadomość, że czasowe zmiany mogą być uciążliwe, ale po zakończeniu prac jakość podróżowania komunikacją tramwajową wzrośnie. Poprawi się komfort i bezpieczeństwo - podkreślili przedstawiciele MZK w Toruniu w swoim komunikacie.
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