Zamkną ważną drogę w centrum Torunia. Zmian będzie więcej

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-12 13:02

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przygotował dla kierowców ważne ogłoszenie, które dotyczy czasowego zamknięcia Bulwaru Filadelfijskiego. Zmiany te, obowiązujące od 13 do 16 sierpnia, wiążą się z nadchodzącym Festiwalem Wisły 2026. Jakie trasy alternatywne warto rozważyć?

Majówka w Toruniu. Mieszkańcy ruszyli m.in. na Bulwar Filadelfijski
Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Majówka w Toruniu. Mieszkańcy ruszyli m.in. na Bulwar Filadelfijski

Toruń: Bulwar Filadelfijski zostanie zamknięty dla kierowców

W Toruniu trwają przygotowania do kolejnej edycji "Festiwalu Wisły 2026". Wielu mieszkańców miasta z pewnością weźmie udział w imprezie, związanej z najdłuższą rzeką w Polsce. To wydarzenie wiąże się nie tylko z licznymi atrakcjami, ale także oznacza spore zmiany dla zmotoryzowanych, o czym przypomina Miejski Zarząd Dróg.

- Zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego obowiązywać będzie od czwartku, 13 sierpnia 2026 r. od godz. 7:00 do niedzieli, 16 sierpnia 2026 r. do godz. 19:00., na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Łaziennej. W tym czasie ruch pojazdów na wskazanym odcinku Bulwaru Filadelfijskiego nie będzie możliwy. Kierowców prosimy o korzystanie z wyznaczonych tras alternatywnych oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie drogowe

Według informacji od miejskich drogowców:

  • Celem zamknięcia drogi jest troska o bezpieczną zabawę dla turystów oraz lokalnej społeczności podczas korzystania z przestrzeni rekreacyjnej nad rzeką.
  • Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu podyktowana jest nie tylko samym festiwalem, ale także weekendem w połowie sierpnia.
  • Urzędnicy proszą kierowców o cierpliwość i dostosowanie swoich planów podróży do nowych warunków!

Informacje o dokładnym programie "Festiwalu Wisły 2026" będziemy publikować w ESKA Toruń News.

Zmiany również na Szosie Lubickiej w Toruniu

Okazuje się, że to nie koniec problemów dla kierowców. Od soboty 15 sierpnia (od 5:00) do późnych godzin popołudniowych w niedzielę 16 sierpnia, nieprzejezdna będzie południowa część Szosy Lubickiej (w stronę Warszawy i Olsztyna, od OBI). Dokładnie chodzi o fragment od Placu Sybiraków do ulicy Ślaskiego. Te utrudnienia wynikają z trwającej przebudowy linii tramwajowej.

Dla osób zmierzających ze wschodu miasta w kierunku Warszawy lub Olsztyna, ten konkretny fragment trasy będzie całkowicie wyłączony z użytkowania.

Wytyczono specjalne objazdy następującymi ulicami:

  • Przy Skarpie,
  • Konstytucji 3 Maja,
  • ul. Ślaskiego,
  • a następnie powrót na Szosę Lubicką.

- Autobusy linii numer 31, ZT5 i N90 pojadą objazdem ulicami: Przy Skarpie, Konstytucji 3 Maja, ul. Ślaskiego z pominięciem przystanku Jamontta. W zamian zostanie uruchomiony przystanek Przy Skarpie 03. Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość oraz cierpliwość i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. Mamy świadomość, że czasowe zmiany mogą być uciążliwe, ale po zakończeniu prac jakość podróżowania komunikacją tramwajową wzrośnie. Poprawi się komfort i bezpieczeństwo - podkreślili przedstawiciele MZK w Toruniu w swoim komunikacie.

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