Festiwal Wisły 2026 w Toruniu; Darmowe atrakcje i koncert legendarnego zespołu w programie

Festiwal Wisły 2026 dopływa do Torunia

Tegoroczny Festiwal Wisły jest wyjątkowy z wielu względów. To 10., jublieuszowa edycja imprezy. Królowa rzek świętuje od 7 sierpnia. Pierwszy na festiwalowej mapie był Włocławek, a 13 sierpnia przyjdzie czas na Toruń. Mieszkańców grodu Kopernika nie trzeba specjalnie namawiać, ponieważ od lat tłumnie biorą udział w tej imprezie. Także i tym razem organizatorzy przygotowali coś dla młodszych i starszych.

- Przygotowaliśmy ponad 250 atrakcji, w tym specjalne strefy ginących zawodów, widowiskowe inscenizacje, koncerty i stoiska prezentujące nasze dziedzictwo. Najsilniejszym akcentem na trasie będzie Toruń, w którym zostaniemy aż trzy dni - podkreślił Marcin Karasiński, dyrektor Festiwalu Wisły.

- Festiwal to jest przede wszystkim armada łodzi, ponad 40 dużych, drewnianych statków wodnych, wykonanych przez prawdziwych szkutników. Uczestnicy będą mogli popróbować dawnych rzemiosł - zapowiedział festiwalowy pirat, Andrzej Szalkowski.

Koncerty, darmowe atrakcje, rejsy. Program toruńskiej odsłony festiwalu

Toruńska odsłona Festiwalu Wisły 2026 wystartuje 13 sierpnia o godzinie 11:00. Na miejscu czekać będą stoiska edukacyjne dla dzieci, Targi Tradycyjnych Produktów Regionów Nadwiślańskich, Jarmark "Nadwiślańskie Smaki" i bezpłatne rejsy dla publiczności (Przystań Toruń ul. Ks. J. Popiełuszki).

Koncerty rozpoczną się o 17:45, a główną gwiazdą czwartku będzie legenda polskiego punk rocka - Farben Lehre. Początek koncertu płockiej formacji o 21:30 na scenie głównej.

Na 21:00 zaplanowano powitanie przybyłych flisaków, prezentację idei przewodniej Festiwalu, wystąpienia zaproszonych gości. Wieczorem odbędzie się również uroczystość wręczenia Sążnia Wiślanego oraz tytułu Mistrza Szkutnictwa Tradycyjnego.

O 22:30 rozpoczyna się festiwalowa noc z kameralnym koncertowaniem przy ognisku.

W piątek o 11:00 rusza akcja „Przepłyń Wisłę". - Każdy dobry pływak może w bezpieczny sposób zmierzyć się z Wisłą pod okiem ratowników WOPR - zapowiadają organizatorzy. W czwartek i piątek chętni mogą wziąć udział w „Koszykarskiej Sztafecie Wisły" z udziałem zawodników Arriva Polski Cukier Toruń. W programie m.in. konkurs rzutów za 3 punkty z nagrodami i rejs z zawodnikami. Start o godzinie 14:00.

Piątkowy wieczór to koncerty Jacka Słupkowskiego, zespołu Dubska, Nameny Lali i Łysa Góra. Pełen harmonogram i rozpiska godzinowa dostępne są w tym miejscu!

W dniach 15-16 sierpnia Festiwal będzie gościć w Wielkiej Nieszawce, Bydgoszczy i Grudziądzu.

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