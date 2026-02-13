Geotermia Toruń zyskuje na mrozach. Spółka ojca Rydzyka liczy zyski

Ekstremalne warunki pogodowe i temperatury spadające poniżej zera stały się sprzymierzeńcem interesów, prowadzonych przez znanego redemptorystę. Analiza danych finansowych Geotermii Toruń, należącej do Fundacji Lux Veritatis, wskazuje na świetną kondycję przedsiębiorstwa. Potwierdzają to oficjalne statystyki, udostępnione przez energetyków.

Znaczący wzrost zapotrzebowania na energię

Mieszkańcy Torunia ogrzewają swoje domy wspominanym wyżej ciepłem płynącym z głębi ziemi od 2022 roku. Dystrybucją zajmuje się PGE Toruń, jednak producentem energii jest Geotermia Toruń, stworzona z inicjatywy ojca Tadeusza Rydzyka. Formalnym właścicielem podmiotu jest Fundacja Lux Veritatis, a sterami Geotermii operuje o. Jan Król, uznawany za jedną z najważniejszych osób w otoczeniu słynnego na całą POlskę zakonnika. Redakcja "Super Expressu" prześledziła wolumen sprzedaży energii w szczycie sezonu grzewczego, czyli w grudniu 2025 oraz styczniu 2026 roku.

"- Wzrost wolumenu zakupu w grudniu 2025 r. wyniósł ok. 6% względem grudnia 2024 r., natomiast w styczniu 2026 r. ok. 38% względem stycznia 2025 r." - przekazali dziennikarzowi "SE" przedstawiciele biura prasowego PGE Toruń.

Miliony złotych dotacji. "Poprawa jakości powietrza"

Inwestycja wykorzystująca podziemne złoża gorącej wody powstała przy znacznym udziale środków publicznych. W trakcie pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości na wykonanie odwiertów przekazano dotację rzędu 27,5 miliona złotych. Kolejny zastrzyk gotówki nastąpił w czasie drugiej kadencji tego ugrupowania, kiedy to na budowę samej ciepłowni przeznaczono 19,5 miliona złotych. Oficjalnym celem finansowania jest walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza w grodzie Mikołaja Kopernika.

Galeria z archiwalnymi zdjęciami: Ojciec Rydzyk podjechał na otwarcie geotermii starą toyotą. Nie potrzebował kierowcy