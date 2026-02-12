Trzy osoby w szpitalu po zderzeniu dwóch osobówek. Poważny wypadek w Toruniu

Do zdarzenia doszło o godz. 15:11 na skrzyżowaniu ulic Polnej i Ugory w Toruniu. Opel zderzył się z Peugeotem. - Ruch tramwajowy w kierunku Legionów, od ulicy Ugory został zablokowany. Tak samo zablokowane zostały oba pasy jezdni od ulicy Polnej w kierunku ulicy Grudziądzkiej - relacjonowała portalowi „Nowości Dziennik Toruński” podkom. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Czytaj też: Pijany 18-latek zabrał auto koledze i wjechał do rowu. Na tym nie koniec

Na miejsce skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1. W działaniach brały udział także zespoły ratownictwa medycznego. Trzy osoby poszkodowane zostały zabrane przez ZRM do szpitala. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia.