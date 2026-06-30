Gigantyczna figura Matki Bożej pod Toruniem. Pobiła europejski rekord

Najwyższa figura Maryi w Europie już wkrótce zostanie odsłonięta. Uroczystości zaplanowano na połowę sierpnia

Podtoruńska miejscowość Konotopie to miejsce, w którym właśnie kończy się budowa wielkiej figury Matki Bożej Miłosiernej. W miniony poniedziałek rozpoczęło się już zdejmowanie rusztowań. Zgodnie z komunikatem parafii św. Wojciecha w Kikole, uroczystości związane z poświęceniem zaplanowano na 15 sierpnia, czyli w święto Wniebowzięcia NMP. Figura ma 55,6 metra wysokości. Sama postać Maryi to przeszło 40 metrów, a resztę stanowi cokół w formie korony, pełniący dodatkowo rolę platformy widokowej dla odwiedzających.

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Monument w Świebodzinie zdetronizowany. Rzeźba w Konotopiu wyższa od Chrystusa w Rio de Janeiro

Figura to najwyższy pomnik Maryi na Starym Kontynencie. Warto zaznaczyć, że znana rzeźba Jezusa Chrystusa w Świebodzinie ustępuje jej o ponad trzy metry, a sławny Chrystus Odkupiciel w Brazylii jest od niej znacznie niższy. Jedynym wyższym obiektem tego typu na świecie pozostaje filipińska Wieża Pokoju, oddana do użytku trzy lata temu. Budowę gigantycznego pomnika finansują Grażyna i Roman Karkosikowie. Ich osobisty majątek szacowany jest na dwa miliardy złotych. Teren, na którym powstaje monument, należy do prywatnych inwestorów, którzy wcześniej ufundowali też miejscowe sanktuarium oddane do użytku w 2012 roku.

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