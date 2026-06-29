Nie mogła odejść od grobu córki i wnuczki. Rozdzierające sceny na pogrzebie Amelki i jej mamy Karoliny

W ostatnią sobotę, 27 czerwca, społeczność Dobrego i sąsiednich wsi spotkała się w miejscowym kościele, aby uczestniczyć w pogrzebie 13-letniej Amelii oraz jej matki, Karoliny. W murach świątyni dało się odczuć głęboki smutek, który mąciły wyłącznie ciche szlochy bliskich i odmawiane modlitwy za zmarłe.

W trakcie nabożeństwa głos zabrał prowadzący mszę kapłan. Duchowny poprosił wszystkich zgromadzonych w kościele, aby zachowali w pamięci obraz nastolatki z czasów, gdy jeszcze z radością cieszyła się życiem.

Pamiętajmy o uśmiechu Amelki. Niech on zostanie w naszych sercach na zawsze. Módlmy się za nią i jej mamę. Rodzina prosiła o nieskładanie kondolencji – mówił z ambony duchowny.

Gdy msza dobiegła końca, ponad trzystuosobowy tłum wyruszył w żałobnym przemarszu na teren miejscowej nekropolii. Świeża mogiła wręcz tonęła w jasnych wiązankach kwiatów. Obok miejsca spoczynku zaprezentowano pogodne fotografie obu ofiar, a także pozostawiono pluszową zabawkę w odcieniach różu i fioletu, uosabiającą przedwcześnie utracone młodzieńcze lata.

Największy ból wywoływało jednak zachowanie babci zmarłej dziewczynki. Zrozpaczona matka Karoliny nie potrafiła odejść od miejsca pochówku, trwając w bezruchu przy zasypanym kwiatami grobie. Oczy starszej kobiety były utkwione w pustej przestrzeni, zupełnie jakby w głębi duszy nadal oczekiwała na przyjście swoich krewnych.

Ten dramatyczny w skutkach wypadek miał miejsce we wtorek, 23 czerwca. Kobieta wracała samochodem z córką, po tym jak zabrała ją z placówki edukacyjnej. Na nieznacznym łuku drogi prowadzony przez 41-latkę opel zjechał z trasy i z potężnym impetem wbił się w przydrożne drzewo. Do miejsca zamieszkania brakowało im zaledwie niespełna tysiąc metrów.

12

Skutki uderzenia auta w drzewo były tak katastrofalne, że ratownicy musieli ciąć wrak specjalistycznymi narzędziami, by ewakuować poszkodowane z pojazdu. Zarówno matka, jak i jej 13-letnie dziecko zginęły natychmiast na miejscu zdarzenia.

Policyjni technicy oraz prokuratorzy starają się rozwikłać wszelkie aspekty tego śmiertelnego incydentu. Początkowe wnioski służb wskazują, że auto mogło poruszać się zbyt szybko, jednak dokładne powody utraty panowania nad pojazdem są nadal szczegółowo weryfikowane przez odpowiednie organy ścigania.

Nagłe odejście 41-latki i jej dziecka wstrząsnęło mieszkańcami okolicy. Rówieśnicy, rodzina i pedagodzy przywołują w pamięci uśmiechniętą uczennicę, która właśnie skończyła szósty rok nauki i z ogromnym entuzjazmem wyglądała letniego wypoczynku. Wypadek ten wywołał powszechny smutek oraz gigantyczną stratę, z którą społeczność Dobrego i najbliżsi ofiar będą musieli oswajać się jeszcze przez bardzo długi czas.