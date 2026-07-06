Gigantyczne emocje na torze MotoPark Toruń! Wspaniały spektakl w wykonaniu mistrzów kierownicy

Drift Open w Toruniu: Gigantyczne emocje na torze MotoPark

To był efektowny weekend na torze MotoPark Toruń! Zmagania mistrzów driftu śledziła m.in. reporterka Radia ESKA Toruń. Wszyscy rozmówcy Organizatorzy z dumą przekazali, że na starcie stanęło blisko 50 zawodników, którzy rywalizowali w trzech klasach: Pro-Am, Pro oraz Masters. - Mimo zmiennej pogody, która momentami stawiała przed kierowcami dodatkowe wyzwania, poziom sportowy zawodów był bardzo wysoki. Publiczność mogła podziwiać efektowne przejazdy w kontrolowanym poślizgu oraz wiele niezwykle wyrównanych pojedynków w parach, rozstrzyganych często najmniejszymi detalami - podsumowują organizatorzy.

Największe emocje towarzyszyły rywalizacji w klasie Masters. Liderzy klasyfikacji generalnej potwierdzili swoją wysoką formę, a walka o zwycięstwo była tak zacięta, że sędziowie kilkukrotnie zarządzali dogrywki, zanim wyłonili triumfatora. Równie wysoki poziom zaprezentowali zawodnicy klasy Pro, w której z roku na rok wyraźnie widać rosnące umiejętności i coraz bardziej wyrównaną stawkę. Także w klasie Pro-Am nie zabrakło widowiskowych przejazdów i ambitnej walki młodych zawodników o cenne punkty do klasyfikacji sezonu.

Wyniki 83. rundy Prime Energy Drink Drift Open:

Masters

Łukasz Pijar - BMW E46 Touring (800 KM)

Mateusz Suski - Toyota Supra MK5 (850 KM)

Adam Gomoliszek - BMW E36 (600 KM)

Pro

Rafał Biej - BMW E36 (700 KM)

Michał Karwat - BMW 1 (750 KM)

Yura Zamfir - BMW E46 (850 KM)

ProAm

Pavlo Potapov - BMW E46 (500 KM)

Adam Jung - BMW 1 (550 KM)

Krystian Gruszczyński - BMW E36 (450 KM)

Po udanym toruńskim weekendzie rywalizacja w cyklu Drift Open przenosi się do Koszalina. Kolejna runda odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia, gdzie zawodnicy ponownie powalczą o cenne punkty i zwycięstwa w swoich klasach. - Jeśli poziom sportowy będzie równie wysoki jak w Toruniu, kibice mogą spodziewać się kolejnego weekendu pełnego widowiskowego driftingu i niezapomnianych emocji - zapewniają nas organizatorzy Drift Open.

Zobaczcie fotorelację z 83. rundy Prime Energy Drink Drift Open w poniższej galerii!

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