Motopark Toruń, uciążliwy hałas i dwie petycje. Prezydent odpowiada

MotoPark Toruń i spór o hałas

2 lipca na stronie Urzędu Miasta Torunia pojawił się komunikat o odpowiedzi na dwie petycje, związane z działalnością MotoParku Toruń. Sprawa dotyczy dwóch przeciwstawnych pism, które wpłynęły do UMT w marcu bieżącego roku - petycji mieszkańców dotyczącej uciążliwości związanych z funkcjonowaniem obiektu oraz kontrpetycji mieszkańców i użytkowników obiektu w sprawie zachowania dotychczasowej działalności szkoleniowej i sportowej bez zmian.

- W kwietniu, maju i czerwcu odbyły się spotkania z przedstawicielami obu stron. Prowadzono rozmowy, które doprowadziły do rozwiązań, które dla części osób mogą nie być do końca satysfakcjonujące, jednakże są one pewnym punktem do potencjalnie dalszych rozmów. Z całą pewnością przyczynią one się do tego, że na obecnym etapie te uciążliwości, które zgłaszali mieszkańcy odnośnie funkcjonowania MotoParku mogą być mniej odczuwalne - powiedział Marcin Centkowski, rzecznik PMT w rozmowie z Radiem ESKA Toruń.

Rzecznik Pawła Gulewskiego poinformował o przygotowanych rozwiązaniach:

Właściciel MotoParku zobowiązał się do wprowadzenia zmian w regulaminie, a także funkcjonowania obiektu. To m.in. mniejsza liczba aut na torze. Maksymalna liczba pojazdów, które mogą brać udział w drifcie zostanie ograniczona do sześciu pojazdów, co ma zmniejszyć natężenie dźwięku.

Na tor będą wpuszczane wyłącznie pojazdy, które będą posiadały kompletny układ wydechowy.

Od 2027 roku w niedzielę nie będą organizowane aktywności driftowe.

Wyjątkiem będzie pięć-sześć imprez, które będą odbywały się w skali roku.

- Do tego czasu, czyli do końca 2026 roku, w niedzielę jazdy będą odbywały się wyłącznie na mokrej nawierzchni, co ograniczy pisk opon. Jazdy będą planowane w godzinach 9:00 - 16:00, a w dni świąteczne obowiązywać będzie całkowity zakaz driftu - wskazał Centkowski.

Kolejna wprowadzona zmiana to wprowadzenie ram godzinowych dla korzystania z MotoParku od poniedziałku do soboty (9:00 - 17:00). Po godzinie 17:00 z toru będą korzystać rowerzyści i motocykliści. Ekipa MotoParku Toruń będzie publikować na swojej stronie internetowej kalendarz wydarzeń. Informacje o takowych będą również publikowane na stronie UMT.

"Przeanalizujemy i uwzględnimy budowę ekranów akustycznych"

Co więcej - Marcin Centkowski zdradził, że prezydent Torunia Paweł Gulewski polecił już dyspozycję, aby przy projektowaniu czwartego etapu budowy Trasy Średnicowej przeanalizować i uwzględnić budowę ekranów akustycznych.

- Te bariery miałyby podwójne zadanie. Z jednej strony miałyby ochronić pobliskie osiedla mieszkaniowe przed hałasem, który będzie generowany przez nową drogę, a jednocześnie stworzą one taką dodatkową barierę dla dźwięku które są generowane na terenie MotoParku - podkreślił Centkowski.

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