Grill w piątek po Bożym Ciele? Decyzje biskupów o dyspensie już zapadły

Kiedy obchodzimy Boże Ciało i z czym się ono wiąże?

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Obchodzone jest zawsze w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. Charakterystycznym elementem uroczystości są procesje eucharystyczne, które przechodzą ulicami miast, miasteczek i wsi, gromadząc tysiące wiernych.

Ponieważ Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wiele osób wykorzystuje ten termin na organizację dłuższego wypoczynku i wyjazdów w ramach tzw. długiego weekendu. W związku z tym co roku pojawiają się pytania dotyczące zasad obowiązujących w piątek po Bożym Ciele, zwłaszcza kwestii wstrzemięźliwości od spożywania mięsa. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależy od biskupa danej diecezji, który może udzielić wiernym specjalnej dyspensy od piątkowego postu.

Jedzenia mięsa w piątek po Bożym Ciele

Przedłużony weekend bardzo mocno zachęca do wyjazdów, spotkań w gronie znajomych oraz rozpalania grillów. Katolicy stają wówczas przed dylematem dotyczącym swobodnego jedzenia karkówki czy kiełbasy w dzień po wielkim kościelnym święcie. Ostateczna odpowiedź na to pytanie zależy bezpośrednio od miejsca przebywania, ponieważ poszczególne diecezje wydają odrębne rozporządzenia znoszące wstrzemięźliwość pokarmową.

Czy można jeść mięso w piątek po Bożym Ciele?

Kodeks prawa kanonicznego jasno określa, że wszystkie piątki w roku mają charakter typowo pokutny. Wierzący mają zatem bezwzględny obowiązek systematycznego powstrzymywania się od jedzenia dań przygotowanych na bazie mięsa. Od tej rygorystycznej zasady istnieją zaledwie nieliczne wyjątki, które precyzyjnie definiują obowiązujące przepisy religijne.

Dzień następujący zaraz po czwartkowych procesjach nie jest traktowany w kalendarzu jako szczególny czas radosnego świętowania. To całkowicie standardowy dzień liturgiczny, co automatycznie wyklucza samoczynne zawieszenie postu. Wierni muszą rygorystycznie zachować wstrzemięźliwość, dopóki lokalny biskup nie opublikuje stosownego dekretu łagodzącego te wymogi.

Kiedy i gdzie można zjeść mięso w piątek po Bożym Ciele?

Spożywanie mięsa w piątek po Bożym Ciele jest możliwe tylko wtedy, gdy biskup udzieli wiernym tzw. dyspensy. Oznacza ona zwolnienie z obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na określonym terenie i w konkretnym dniu. Trzeba jednak pamiętać, że takie decyzje podejmują indywidualnie biskupi diecezjalni, dlatego zasady mogą różnić się w zależności od miejsca zamieszkania lub pobytu.

W poprzednich latach dyspensy były wydawane w wielu diecezjach, ale nie obowiązywały w całej Polsce. Z tego powodu przed zaplanowaniem piątkowego grilla, rodzinnego obiadu czy wyjazdu warto sprawdzić aktualne komunikaty swojej kurii lub diecezji.

Dyspensa po Bożym Ciele. Decyzje na piątek 5 czerwca

Wielu duchownych zdążyło już udostępnić oficjalne komunikaty znoszące wstrzemięźliwość na piątek 5 czerwca. Zgody na spożywanie mięsa udzielili już między innymi: biskup toruński, metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda oraz metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński. Z podobną inicjatywą wystąpili również biskup Romuald Kamiński w diecezji warszawsko-praskiej, biskup Andrzej Czaja w diecezji opolskiej, a także biskup Ryszard Kasyna zarządzający diecezją pelplińską.