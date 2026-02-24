Groźny karambol na DK91. Pięć osób trafiło do szpitala!

Zderzenie trzech aut na trasie krajowej

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek, 24 lutego, w powiecie toruńskim. Służby otrzymały informację o wypadku w miejscowości Browina tuż przed godziną 5:30. Na drodze krajowej nr 91 zderzyły się trzy pojazdy osobowe, którymi łącznie podróżowało pięć dorosłych osób.

Zgłoszenie otrzymaliśmy przed godziną 5:30. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy, którymi podróżowało łącznie pięć osób dorosłych. Wszyscy byli przytomni, natomiast po przebadaniu przez przybyłych na miejsce ratowników zostali zabrani do szpitala na dalsze badania – przekazał w rozmowie z portalem „Oto Toruń” st. kpt. Przemysław Baniecki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejsce natychmiast zadysponowano liczne siły ratownicze, w tym pięć zespołów ratownictwa medycznego. Teren zdarzenia i rozbite auta zabezpieczało 11 strażaków biorących udział w akcji. Przez pewien czas kierowcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała o całkowitym zablokowaniu drogi.

Wstępne ustalenia policji

Funkcjonariusze pracujący na miejscu starają się odtworzyć przebieg zdarzenia. Według wstępnych informacji przekazanych przez policję toruńskiemu portalowi, kierująca Volkswagenem prawdopodobnie nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Manewr ten doprowadził do uderzenia w Opla, a następnie w samochód marki MG. Obecnie mundurowi szczegółowo wyjaśniają okoliczności wypadku.