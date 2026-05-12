Groźny karambol na "drodze śmierci". Zderzyły się cztery pojazdy, są ranni

Poważny wypadek wstrzymał ruch na owianym złą sławą odcinku trasy pod Toruniem.

W zdarzeniu na drodze krajowej nr 10 wzięły udział łącznie cztery samochody, a troje poszkodowanych wymagało opieki medycznej.

Służby ratownicze przez wiele godzin pracowały nad usunięciem skutków zderzenia i przywróceniem płynności ruchu.

Dokładne informacje o tym niebezpiecznym incydencie opisujemy poniżej.

Karambol czterech pojazdów na trasie Toruń-Bydgoszcz

We wtorek, 12 maja, tuż przed godziną 11 doszło do poważnego wypadku na drodze krajowej nr 10 w okolicach Dybowa, na niebezpiecznym odcinku trasy łączącej Toruń i Bydgoszcz.

Zgłoszenie o karambolu wpłynęło do toruńskich strażaków o godzinie 10.44. Na 299. kilometrze DK10 zderzyły się cztery pojazdy — dwa auta osobowe, samochód dostawczy oraz ciężarówka. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które prowadziły działania i zabezpieczały miejsce zdarzenia.

Ranni w szpitalu, zablokowana droga krajowa nr 10

Jak ustaliło Radio Eska, w wyniku wypadku hospitalizacji wymagały trzy osoby. Byli to pasażerowie jednego z pojazdów osobowych biorących udział w zdarzeniu. Łącznie wszystkimi pojazdami podróżowało siedem osób.

Po karambolu trasa była nieprzejezdna w obu kierunkach. Policjanci zorganizowali objazdy, a w okolicy bardzo szybko utworzyły się korki. Obecnie utrudnienia powinny być już zakończone, a ruch odbywa się normalnie.

7