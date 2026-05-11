Pracownicy teatru zatrzymali 35-letniego bandytę! Bił i wyzywał ludzi na ulicy

Napaść na ulicy Słowackiego w Toruniu. Agresor uderzył kobietę w twarz

Początek serii niepokojących zdarzeń miał miejsce w czwartek, 7 maja, w toruńskiej dzielnicy Bydgoskie Przedmieście. W sieci zaczęły krążyć informacje o napastniku, który miał nagabywać kobiety spacerujące w rejonie ulicy Słowackiego. Z relacji opublikowanej na jednym z forów wynikało, że mężczyzna podszedł do dwóch koleżanek, opluł je i obrzucał wyzwiskami, a na koniec uderzył jedną z nich pięścią w twarz. Wezwani na miejsce policjanci nie zdołali natychmiast złapać napastnika. Świadkowie opisywali go jako mężczyznę po trzydziestce, mierzącego niemal dwa metry wzrostu. Zanim zdołał uciec, jedna z poszkodowanych zdążyła zrobić mu zdjęcie. Mężczyzna był poszukiwany przez policję.

Sytuacja zmieniła się już kolejnego dnia. Mężczyzna odpowiadający rysopisowi zjawił się w rejonie toruńskiego Teatru im. Wilama Horzycy. Właśnie wtedy na głównej scenie trwały prace nad scenografią, więc wejście techniczne pozostawało otwarte. Według relacji Marty Wudarskiej, rzeczniczki placówki, nagle z wnętrza gmachu rozległy się krzyki i hałasy. Okazało się, że techniczni pracownicy teatru dostrzegli intruza, który wtargnął na teatralne zaplecze przez techniczne okno. Świadkowie twierdzili, że próbował on zgubić pościg policyjny. Reakcja załogi była natychmiastowa – obezwładnili uciekiniera i trzymali go aż do przybycia patrolu. Był to ten sam mężczyzna, który napadał na kobiety na Bydgoskim Przedmieściu.

Długa lista przewinień 35-latka. Kradł, groził i znieważał mundurowych

Podkomisarz Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przekazała, że mężczyzna ma 35 lat. Ma na koncie groźby karalne, atak na kobietę i kradzież alkoholu, którego wartość oszacowano na niemal 4 tysiące złotych. Jakby tego było mało, w trakcie interwencji miał dopuścić się znieważenia funkcjonariusza.

