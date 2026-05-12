Śmierć proboszcza wstrząsnęła wiernymi. Podano szczegóły pogrzebu księdza Andrzeja

Żałoba w Byczynie po śmierci księdza Andrzeja Nowaka

Społeczność wiernych zgromadzona w Byczynie niedaleko Radziejowa przeżywa obecnie ogromną stratę. Lokalny duszpasterz odszedł z tego świata w nocy z 9 na 10 maja, przeżywszy 66 lat, z czego blisko cztery dekady poświęcił posłudze kapłańskiej. Smutni przedstawiciele parafii wystosowali komunikat, w którym zaapelowali do wszystkich o modlitwę w intencji zmarłego, po czym opublikowali poruszające słowa pożegnania.

„- Ksiądz Andrzej przez wiele lat posługiwał w naszej parafii, będąc dla nas nie tylko duszpasterzem, ale także człowiekiem ogromnego serca, dobroci i życzliwości. Towarzyszył nam w najważniejszych chwilach życia – chrzcił nasze dzieci, błogosławił małżeństwa, umacniał nas słowem Bożym, odwiedzał chorych i wspierał każdego, kto potrzebował pomocy czy rozmowy”

W przeszłości zmarły duchowny sprawował również posługę wikariusza w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Brzeźnie. To właśnie przedstawiciele tej wspólnoty wykorzystali media społecznościowe, aby poinformować wiernych o zaplanowanym harmonogramie uroczystości żałobnych swojego dawnego kapłana. W sieci pojawił się oficjalny plan ostatniego pożegnania proboszcza z Byczyny.

„- W środę, 13 maja, będzie miała miejsce eksporta do kościoła parafialnego w Byczynie i Msza św. o godzinie 15:30”

W dalszej części oświadczenia przekazano dokładne informacje dotyczące czwartkowych uroczystości oraz tego, kto będzie im przewodniczył.

„- Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 14 maja. Msza św. pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, sprawowana będzie o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie, gdzie zmarły pełnił posługę jako proboszcz. Po Eucharystii ciało zmarłego kapłana spocznie na miejscowym cmentarzu. Wdzięczni Bogu za Jego posługę, powierzamy Go miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie”

W tych trudnych chwilach dołączamy się do kondolencji i przesyłamy wyrazy głębokiego współczucia bliskim oraz przyjaciołom zmarłego duszpasterza. Wiadomość o stracie tak cenionego kapłana wywołała poruszenie, a słowa wsparcia napływają z rozmaitych zakątków województwa kujawsko-pomorskiego. Jedna z wiernych zdecydowała się na osobisty wpis w internecie, żegnając proboszcza.

„- Niech Dobry Bóg wynagrodzi księdzu Andrzejowi w Niebie za dobre uczynki tutaj na Ziemi. Pokój Jego Duszy”

