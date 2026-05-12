Magda Gessler wjechała do rodzinnego bistro. Zmieniła nazwę i postawiła na klasykę

Magda Gessler w Turznie. Ekipa TVN znów w akcji

Od ponad dekady program "Kuchenne Rewolucje" gromadzi przed telewizorami rzesze widzów telewizji TVN. Słynna restauratorka Magda Gessler dociera do miejsc borykających się z kłopotami wizerunkowymi oraz finansowymi, aby pomóc ich właścicielom w powrocie na właściwe tory i wyjściu na prostą.

Format przyciąga publiczność spektakularnymi przemianami, całkowitą modyfikacją menu i szczerością prowadzącej. W ostatnich dniach telewizyjna ekipa odwiedziła niewielkie Turzno w pobliżu Torunia. Rodzinny lokal przeszedł tam gruntowną przemianę, zyskując nowy szyld: "Bistro Królewska Rybka".

Rodzinne bistro po "Kuchennych Rewolucjach"

Zdjęcia w Turznie powstawały między 6 a 9 maja. Przez cztery dni właściciele lokalu zmagali się z intensywnym tempem wprowadzanych zmian. Gessler zarządziła reorganizację pracy, zmodyfikowała jadłospis i zaprezentowała nowe przepisy.

Finałem telewizyjnego eksperymentu była uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości, którzy jako pierwsi ocenili odświeżoną kartę. Właściciele lokalu nie kryli emocji po wizycie ekipy TVN. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali, że czas nagrań był wyczerpujący, ale przyniósł im ogromną dawkę inspiracji do dalszego działania.

Kochani słyszeliście albo nie ale ostanie dni u Nas były bardzo intensywne i stresujące ponieważ wzięliśmy udział w programie Kuchenne Rewolucje. Był to czas w którym nauczyliśmy się nowych przepisów od Pani Magdy Gessler. Niektórzy już widzieli że nasza nazwa lokalu się zmieniła . Od teraz jesteśmy BISTRO KRÓLEWSKA RYBKA - czytamy na Facebooku lokalu. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Magda Gessler w "Bistro Ale Ziółko" [ZDJĘCIA]

Metamorfoza w Turznie

Zrewolucjonizowany lokal mieści się przy ulicy Toruńskiej w Turznie, w gminie Łysomice. Bistro od lat znajduje się w rękach jednej rodziny i zdobyło uznanie głównie w oczach lokalnej społeczności. Gospodarze regularnie wyprawiali w tym miejscu różnorodne imprezy okolicznościowe i spotkania towarzyskie. Co konkretnie przyniosła więc interwencja znanej z wybuchowego temperamentu restauratorki?

"Bistro Królewska Rybka" serwuje ryby

Najbardziej widoczną zmianą jest nowa nazwa lokalu. "Bistro Królewska Rybka" wyraźnie sugeruje, że podstawą odmienionego menu będą potrawy z ryb. W karcie znajdą się między innymi sumy, pstrągi i jesiotry. Gessler nie zrezygnowała jednak z klasycznych, polskich smaków. Klienci będą mogli zamówić smażone na smalcu tradycyjne schabowe, kotlety z karkówki, domowe klopsy, gołąbki oraz słodkie wypieki.

Kiedy emisja odcinka z Turzna?

Fani "Kuchennych Rewolucji" muszą uzbroić się w cierpliwość. Aktualnie telewizja TVN pokazuje odcinki 32. sezonu programu. Metamorfoza lokalu w Turznie zostanie wyemitowana w kolejnej serii, która ma trafić na antenę jesienią tego roku.

Lokalizacja "Bistro Królewska Rybka"

"Bistro Królewska Rybka" dzieli od centrum Torunia niespełna 18 kilometrów. Taka odległość sprawia, że odświeżony lokal stanowi ciekawą alternatywę dla mieszkańców okolicznych miejscowości, ale również dla torunian, którzy szukają sprawdzonych dań rybnych i chwili relaksu z dala od miejskiego zgiełku.