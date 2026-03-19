Halowe Mistrzostwa Świata 2026: Kiedy startują Polacy i gdzie oglądać?

Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu. Największe lekkoatletyczne gwiazdy w grodzie Kopernika

Od 20 do 22 marca gród Kopernika przejmuje rolę globalnego centrum "królowej sportu". Zmagania w ramach Halowych Mistrzostw Świata Kujawy Pomorze 26 rozpoczną się w piątkowy poranek, a kibice będą mogli podziwiać na żywo absolutną czołówkę. Wśród najgłośniejszych nazwisk na listach startowych znaleźli się między innymi znakomici:

Armand Duplantis

Ewa Swoboda

Natalia Bukowiecka

Mattia Furlani

Jakub Szymański

- Będę pierwszy z rekordem Polski 7,34 W tym roku czuję się pełnoprawnym faworytem i mam wrażenie, że wszyscy się zasadzają na mnie, aby mnie w hali pokonać. Jakoś jednak nikomu się nie udało przez jedenaście biegów. Tutaj, podczas mistrzostw świata, apetyt rywali będzie zaostrzony. Mój plan to czternaście biegów wygranych z rzędu - powiedział przed HMŚ Jakub Szymański, który startuje na 60 metrów przez płotki.

W czwartkowe popołudnie odbyła się specjalna konferencja prasowa, w której wzięli udział marszałek województwa Piotr Całbecki, ambasadorka mistrzostw Valerie Adams oraz dwukrotny złoty medalista olimpijski na dystansie 1500 metrów i obecny szef World Athletics, Sebastian Coe. Spotkanie upłynęło pod znakiem obopólnych wyrazów wdzięczności, a obaj działacze akcentowali, że nadchodzące dni będą potężnym wydarzeniem dla fanów sportu.

- Z dumą powiem, że jesteśmy gotowi - podkreślił gospodarz regionu.

Kilkukrotnie wtórował mu w tych opiniach wybitny brytyjski działacz sportowy.

- Lekkoatletyka jest jednym z najbardziej kochanych sportów w Polsce - uśmiechał się Coe.

Piotr Całbecki zwrócił również uwagę na zakulisowe modernizacje przeprowadzone w obiekcie, które choć nie zawsze od razu rzucają się w oczy, w znaczący sposób podniosą standard trwającej imprezy. Gospodarz województwa zagwarantował jednocześnie, że komitet organizacyjny dołożył wszelkich starań, aby zawodnicy oraz wszyscy kibice zgromadzeni w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń czuli się maksymalnie bezpiecznie i komfortowo.

- Halowe Mistrzostwa Świata będą niezwykłymi zawodami, pełnymi pięknych występów i nie mogę się doczekać, aby przeżyć to osobiście, na miejscu, razem z resztą kibiców z Polski - podkreśliła Valerie Adams z Nowej Zelandii.

Gdzie oglądać HMŚ 2026 w Toruniu? Darmowy stream online i transmisja TV

Gospodarze czempionatu Kujawy Pomorze 26 liczą na pełne trybuny w Toruniu, a wejściówki na to wydarzenie wyprzedawały się błyskawicznie. Dla kibiców, którym nie uda się dotrzeć do Kujawsko-Pomorskiej Areny Toruń osobiście, przygotowano darmowe rozwiązanie. Telewizja Polska udostępni bezpłatne relacje na żywo oraz internetowy stream. Poniżej prezentujemy dokładny harmonogram emisji:

Piątek, 20 marca 2026 (sesja poranna): od godz. 9:45 na kanale TVP Sport oraz w serwisie tvpsport.pl

Piątek, 20 marca 2026 (sesja wieczorna): od godz. 17:45 w internecie na tvpsport.pl, między 18:10 a 19:50 na antenie TVP 2, a od 19:30 również w TVP Sport

Sobota, 21 marca 2026 (sesja poranna): początek o 9:55 w TVP Sport i na portalu tvpsport.pl

Sobota, 21 marca 2026 (sesja wieczorna): start o 17:30 w tvpsport.pl, od 18:15 do 19:52 w telewizyjnej "Dwójce", a od 19:50 w TVP Sport

Niedziela, 22 marca 2026 (sesja poranna): transmisja rusza o 9:45 w TVP Sport i w sieci na tvpsport.pl

Niedziela, 22 marca 2026 (sesja wieczorna): od 16:45 na platformie tvpsport.pl, w godzinach 17:15-21:07 relacja w TVP 2, natomiast od 20:00 zmagania pokaże TVP Sport

HMŚ 2026: Harmonogram i plan startów Polaków

Wydarzenia piątkowe (20 marca):

10:20 – rywalizacja mężczyzn na 60 m, faza eliminacyjna (Dominik Kopeć pobiegnie w 1. serii, Oliwer Wdowik w 6.)

11:08 – bieg kobiet na 400 m, faza eliminacyjna (Natalia Bukowiecka wystąpi w 4. biegu, Justyna Święty-Ersetic w 6.)

11:39 – konkurs skoku wzwyż pań, runda finałowa (Maria Żodzik)

12:38 – zmagania na 800 m kobiet, eliminacje (Julia Jaguścik w 4. biegu, Anna Wielgosz w 6.)

13:21 – bieg na 800 m mężczyzn, eliminacje (Filip Ostrowski w 4. serii, Maciej Wyderka w 6.)

18:22 – dystans 1500 m kobiet, eliminacje (Klaudia Kazimierska pobiegnie w 2. biegu)

18:54 – dystans 1500 m mężczyzn, eliminacje (Kamil Herzyk w 3. biegu)

19:42 – bieg na 400 m kobiet, runda półfinałowa (potencjalny start Natalii Bukowieckiej i Justyny Święty-Ersetic)

20:16 – sprint na 60 m panów, półfinały (ewentualny występ Dominika Kopcia i Oliwera Wdowika)

21:22 – finałowy bieg na 60 m mężczyzn (ewentualnie Dominik Kopeć lub Oliwer Wdowik)

Wydarzenia sobotnie (21 marca):

10:20 – sprint na 60 m przez płotki mężczyzn, faza eliminacyjna (Jakub Szymański, Damian Czykier)

11:05 – sprint na 60 m kobiet, runda eliminacyjna (Ewa Swoboda, Magdalena Stefanowicz)

12:00 – finałowy bieg sztafet mieszanych 4x400 m (reprezentacja Polski)

12:15 – konkurs skoku wzwyż panów, ostateczna rozgrywka (Mateusz Kołodziejski)

12:22 – bieg na 800 m pań, faza półfinałowa (potencjalnie Anna Wielgosz i Julia Jaguścik)

13:08 – dystans 800 m mężczyzn, półfinały (potencjalnie Maciej Wyderka i Filip Ostrowski)

19:48 – 60 m przez płotki panów, runda półfinałowa (ewentualnie Damian Czykier, Jakub Szymański)

20:14 – sprint na 60 m kobiet, półfinały (ewentualny start Ewy Swobody i Magdaleny Stefanowicz)

20:40 – finałowe zmagania na 400 m pań (potencjalnie Justyna Święty-Ersetic, Natalia Bukowiecka)

21:02 – wielki finał 60 m przez płotki panów (ewentualnie Jakub Szymański, Damian Czykier)

21:20 – finał biegu na 60 m kobiet (potencjalny występ Ewy Swobody i Magdaleny Stefanowicz)

Wydarzenia niedzielne (22 marca):

10:05 – bieg na 60 m przez płotki w ramach pięcioboju pań (Adrianna Sułek-Schubert, Paulina Ligarska)

10:20 – finałowy konkurs skoku w dal kobiet (Anna Matuszewicz)

10:43 – skok wzwyż w pięcioboju kobiet (Adrianna Sułek-Schubert, Paulina Ligarska)

10:48 – męska sztafeta 4x400 m, runda eliminacyjna (reprezentacja Polski)

11:30 – konkurs pchnięcia kulą mężczyzn, walka o medale (Konrad Bukowiecki)

12:05 – kobieca sztafeta 4x400 m, faza eliminacyjna (reprezentacja Polski)

12:55 – sprint na 60 m przez płotki kobiet, faza eliminacyjna (Pia Skrzyszowska)

13:21 – pchnięcie kulą do pięcioboju kobiet (Adrianna Sułek-Schubert, Paulina Ligarska)

17:40 - skok w dal, pięciobój kobiet (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

18:38 - 1500 metrów mężczyzn, FINAŁ (ew. Kamil Herzyk)

18:52 - 60 metrów przez płotki kobiet, półfinały (ew. Pia Skrzyszowska)

19:22 - 1500 metrów kobiet, FINAŁ (ew. Klaudia Kazimierska)

19:38 - 800 metrów mężczyzn, FINAŁ (ew. Filip Ostrowski, Maciej Wyderka)

19:53 - 800 metrów kobiet, FINAŁ (ew. Julia Jaguścik, Anna Wielgosz)

20:03 - 800 metrów kobiet, pięciobój kobiet, FINAŁ (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

20:13 - 60 metrów przez płotki kobiet, FINAŁ (ew. Pia Skrzyszowska)

20:26 - sztafeta 4x400 metrów mężczyzn, FINAŁ (ew. Polska)

20:47 - sztafeta 4x400 metrów kobiet, FINAŁ (ew. Polska)

Sobotni wieczór upłynie pod znakiem niezwykłych skoków Armanda Duplantisa, z kolei w niedzielę kibice zobaczą pasjonujący pojedynek Mattii Furlaniego z Miltiadisem Tentoglou. Kompleksowe podsumowania, wypowiedzi ekspertów oraz fotorelacje z grodu Kopernika będziemy publikować w naszym serwisie.