HMŚ w Toruniu: Swoboda mówi wprost o najważniejszym wsparciu

Ewa Swoboda wraca do Torunia i celuje w medal

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 26 wystartują już 20 marca i potrwają do niedzieli, 22 marca. Ewa Swoboda, która jest jedną z polskich kandydatek do zdobycia medalu już nie może się doczekać wielkich sportowych emocji. Na czwartkowym spotkaniu z mediami w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń sprinterka zarażała optymizmem. 28-letnia zawodniczka z pewnością wierzy, że ściany będą pomagać gospodarzom.

Impreza rozpocznie się w piątek, ale pierwszy występ reprezentantki Polski zaplanowano na sobotę. Swoboda bardzo lubi biegać w Arenie Toruń, chociaż ma również bolesne wspomnienia, związane z grodem Kopernika. W 2021 roku nie mogła wziąć udziału w Halowych Mistrzostwach Europy z powodu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Teraz jest gotowa na walkę o najwyższe cele i z optymizmem patrzy na nadchodzące starty.

Na pewno chciałabym zdobyć medal, jak najszybciej pobiec, ale przede wszystkim chcę dać z siebie wszystko. Chciałabym, żeby to była porządna kropka nad 'i'. Mogę tylko powiedzieć, że nigdy nie czułam się tak dobrze, jak teraz - powiedziała nam w czwartek Ewa Swoboda.

Wsparcie rodziców to podstawa dla Ewy Swobody

Polska gwiazda lekkoatletyki przyznała, że uwielbia startować pod dachem, ponieważ wtedy "wiatr nie przeszkadza". Swoboda dodała również, że ceni sobie kontakt z fanami i nie ma problemu z długim rozdawaniem autografów po zawodach. W nadchodzący weekend będzie mogła liczyć na szczególną motywację ze strony najbliższych.

"Bardzo się cieszę, że wśród tych wszystkich ludzi będą moi rodzice. Wiadomo - nie zawsze za granicą się to udaje, żeby przyjeżdżali na zawody. Ich uśmiechnięte buźki mnie poniosą. Szczerzę mówiąc nawet nie wiem, gdzie będą siedzieć, ale wszędzie ich dojrzę, bo ja widzę dużo" - zapewniła Ewa Swoboda.

Zmagania lekkoatletów w toruńskiej hali ruszą 20 marca o godzinie 10:05 od biegu na 60 metrów w siedmioboju mężczyzn. Oprócz Ewy Swobody, kibice w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń będą mieli okazję podziwiać wiele innych gwiazd światowego sportu. Na listach startowych znajdują się między innymi Natalia Bukowiecka, Armand Duplantis, Jakub Szymański, Mattia Furlani, Justyna Święty-Ersetic, Maria Żodzik, Anna Matuszewicz i Keely Hodgkinson.

