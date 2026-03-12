Halowe Mistrzostwa Świata 2026 w Toruniu. Wyjątkowy pokaz na otwarcie. Warto przyjść wcześniej

Zbliżające się Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 2026 to najbardziej spektakularne wydarzenie sportowe w dziejach Grodu Kopernika. Czołowi lekkoatleci z całego globu staną do walki o medale między 20 a 22 marca.

Piątkowa inauguracja zawodów uświetniona zostanie występem DJ-a Steve'a Nasha. Przedstawiciele biura prasowego zapowiadają imponujący pokaz.

Organizatorzy sugerują, aby kibice planujący udział w wieczornej części zawodów pojawili się w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń ze sporym wyprzedzeniem.

Halowe Mistrzostwa Świata 2026 w Toruniu z udziałem gwiazd

Do województwa kujawsko-pomorskiego zjadą się wybitne postacie światowego sportu. Swój udział potwierdzili między innymi Armand Duplantis, Natalia Bukowiecka oraz Justyna Święty-Ersetic. Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 2026 rozpoczną się w piątek 20 marca. Zawody budzą potężne emocje wśród fanów lekkoatletyki, na których czekają także intrygujące wydarzenia poboczne. Zmagania wystartują o godzinie 10:05. W porannej sesji zobaczymy m.in. konkurs skoku wzwyż. Wieczorem publiczność obejrzy decydujące starcia w męskim trójskoku oraz finale biegu panów na dystansie 60 metrów. Posiadacze biletów na późniejsze zmagania powinni zjawić się w obiekcie dużo wcześniej.

Ceremonia otwarcia HMŚ. Występ Steve'a Nasha w Toruniu

Inauguracja mistrzostw zaplanowana jest na 20 marca punktualnie o godzinie 17:20. Przedstawiciele organizatorów apelują do widzów o wcześniejsze przybycie do hali, najlepiej jeszcze przed godziną 17. Na fanów czeka wyjątkowa okazja do spotkania twarzą w twarz z uczestnikami zawodów oraz szansa na zdobycie unikatowych koszulek pamiątkowych. Zastanawiacie się, co przygotowano na oficjalną część artystyczną? Przedstawiciel biura prasowego mistrzostw zdradził szczegóły!

Przygotowane zostało show świetlne z udziałem DJ Steve'a Nasha, który jest trzykrotnym mistrz świata DJ-ów International DJ Association, trzykrotnym mistrz świata w Finger Drummingu. Nash od lat jest związany z Toruniem - przekazali organizatorzy.

Wieczorna część sportowych zmagań wystartuje o godzinie 18:10. Zgromadzeni na trybunach widzowie z pewnością nie będą się nudzić w czasie oczekiwania na pierwsze konkurencje. Marszałek Piotr Całbecki ma nadzieję, że impreza będzie świetną promocją dla regionu.

Mam nadzieję, że oprócz sportowych emocji znajdą państwo również czas, aby odkryć Toruń, Bydgoszcz oraz cały region Kujaw i Pomorza, krainę gotyckiej architektury, nadwiślańskich panoram, uzdrowisk, jezior i lasów. To miejsce, w którym historia i tradycja spotykają się z nowoczesnością i energią współczesnego życia - powiedział Całbecki.

Komentarze, wywiady, wyniki poszczególnych dyscyplin oraz unikalne fotografie będziemy na bieżąco zamieszczać w naszych serwisach.

