Co robić podczas majówki w Toruniu? Te darmowe aplikacje ułatwią zaplanowanie wolnego czasu

Majówka 2026 w Toruniu: festiwale, żużel i psy ze schroniska

Władze miasta przygotowały bogaty program dla wszystkich odwiedzających. W planach są koncerty, występy teatrów ulicznych i odsłonięcie kolejnej figurki anioła przy miejscowym stadionie. W niedzielę o godzinie 17:00 odbędzie się również mecz żużlowy, w którym zmierzą się drużyny PRES Toruń oraz Bayersystem GKM Grudziądz. Jak zaznaczają przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia w oficjalnym komunikacie:

„- Wojewódzkie obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Festiwal Energa Teatry Uliczne w Toruniu - to tylko część z atrakcji majówki w Toruniu”

Festiwal Energa Teatry Uliczne potrwa od 1 do 3 maja i jest w pełni darmowy. W ramach tego wydarzenia na Rynku Nowomiejskim powstanie specjalne Miasteczko Cyrkowe dedykowane najmłodszym uczestnikom. Dodatkowo, 2 maja o godzinie 10:00 w MotoParku Toruń wystartuje otwarta impreza Majówka z BMW 2026. Z kolei dzień później miejscowe Schronisko Dla Zwierząt organizuje akcję spacerów z czworonogami. Odwiedzający mogą również sprawdzić ofertę Muzeum Okręgowego, Centrum Sztuki Współczesnej oraz Młyna Wiedzy. Szczegółowa rozpiska wydarzeń widnieje na stronie UMT.

Darmowa aplikacja Skarby Metropolii Toruńskiej ułatwi zwiedzanie

W planowaniu wycieczek po województwie kujawsko-pomorskim pomoże nowe, cyfrowe narzędzie. Aplikacja „Skarby Metropolii Toruńskiej” to stale aktualizowana baza najciekawszych punktów w regionie. Użytkownicy mogą z niej korzystać podczas spacerów, przejażdżek rowerowych i podróży samochodem. Szczegóły dotyczące funkcjonowania tego systemu przybliżyła w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń Sylwia Centkowska, która zajmuje się projektami w Stowarzyszeniu Metropolia Toruńska.

„- Biuro Stowarzyszenia otrzymało na aplikację dofinansowanie z Ministerstwa Spotu i Turystyk. Aplikacja działa od grudnia. Narzędzie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Można ją uruchomić na komputerze stacjonarnym i na telefonie. Znajdziemy tam przeróżne miejsca w Toruniu, wokół Torunia, aż po najdalsze zakątki. Tych miejsc jest ponad 100. Są to m.in. zabytkowe kościoły, ukryte, nietypowe, zabytki techniki, wille, a nawet mauzolea i cmentarze”

Oprogramowanie udostępniono bez jakichkolwiek opłat. Twórcy zachęcają również mieszkańców do zgłaszania własnych propozycji nieodkrytych lokalizacji. Można to zrobić, wysyłając wiadomość na adres mailowy [email protected].

Lasy Państwowe przygotowały wirtualne mapy na majówkę

Osoby poszukujące spokoju z dala od miejskiego zgiełku mogą skorzystać z propozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Instytucja udostępniła dedykowaną aplikację „Lasy Kujaw i Pomorza”. Umożliwia ona wyznaczanie własnych tras na spacery, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe oraz przejażdżki konne. Dodatkową funkcją jest opcja raportowania o napotkanych w terenie zagrożeniach. O specyfice narzędzia opowiedziała Radiu ESKA rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych, Honorata Galczewska.

„- To aplikacja, która daje podkłady mapowe i pokazuje, którędy przemieszczać się w lesie. Wyróżnia się m.in. możliwością zgłaszania nam nieoczywistych sytuacji, np. porzuconych śmieci, pożarów, czy niebezpiecznie pochylonego drzewa”

Z wirtualnych map Kujaw i Pomorza można korzystać bez ponoszenia żadnych kosztów, a system działa bezbłędnie również w trybie offline.