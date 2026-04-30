Pokazali szczegóły pogody na majówkę. Termometry zaszaleją! Nawet stary góral łapie się za głowę

Pogoda na długi weekend. Co nas czeka w majówkę 2026?

Tegoroczny 1 maja przypada w piątek, co oznacza idealną okazję do dłuższego wypoczynku. Wiele osób szykuje się do organizacji grillów, wyjazdów czy aktywności plenerowych. Choć kwietniowe prognozy bywały niepewne, ostatecznie nie ma powodów do obaw. Jak podkreślają specjaliści z IMGW, krótkoterminowe przewidywania cechują się dużą trafnością. Możemy więc z pełnym przekonaniem zapowiedzieć wyjątkowo ciepły weekend majowy. Słońce zdominuje nieboskłon, a w wielu miejscach termometry wskażą ponad 20 stopni Celsjusza. Jedynie w nocy poprzedzającej majówkę, w północnych regionach, możliwe są lokalne przymrozki do -2 stopni przy gruncie. Później czekają nas wyłącznie pozytywne niespodzianki pogodowe.

Prognoza dla Polski na 1 maja. Gdzie będzie najcieplej?

Piątkowy poranek przyniesie w większości kraju przyjemną aurę, chociaż IMGW ostrzega przed przelotnym deszczem ze śniegiem w okolicach Bieszczadów. Słupki rtęci powędrują od 14 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 22 kresek w rejonie Poznania, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina, Torunia czy Bydgoszczy. Miejscami temperatura może dobić do 23 stopni. Słaby wiatr sprawi, że odczuwalne ciepło będzie jeszcze wyższe, co stworzy idealne warunki do spacerów. Warto jednak zaznaczyć, że to dopiero wstęp do tego, co przyniosą kolejne dni. Poniżej prezentujemy dokładne przewidywania na pierwszy dzień maja.

Sobota 2 maja pod znakiem słońca. Idealny czas na grilla

Drugi dzień majówki zapowiada się jeszcze cieplej. Zgodnie z wyliczeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w każdym województwie możemy spodziewać się temperatur przekraczających 20 stopni. Najbardziej gorąco zrobi się na zachodzie kraju. Mieszkańcy województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego mogą szykować się na 25 stopni oraz bezchmurne niebo. Ponieważ synoptycy nie przewidują opadów na sobotę, to doskonały moment na zaplanowanie spotkania przy grillu w gronie najbliższych. Wszelkie formy spędzania czasu na zewnątrz obejdą się bez konieczności noszenia parasola.

Niedziela 3 maja. Temperatura blisko 30 stopni!

Niedzielne prognozy IMGW przewidują od 16 stopni nad Bałtykiem, poprzez 23 stopnie na południu i wschodzie, aż do 28 stopni na zachodnich krańcach Polski. To właśnie zachód kraju zaskoczy najwyższymi temperaturami, które znacznie przewyższają wcześniejsze założenia. Choć to jeszcze nie upał, wartości zbliżą się do granicy 30 stopni Celsjusza. Z tej wyjątkowo ciepłej aury należy korzystać, ponieważ tuż po zakończeniu majówki przewidywane jest drastyczne ochłodzenie. Obecnie jednak cieszmy się niedzielnym ciepłem, którego szczegóły prezentuje załączona mapa.

Istotnym faktem jest to, że podczas całego długiego weekendu opady będą marginalne. Zaledwie na północnym zachodzie 3 maja mogą wystąpić przelotne deszcze. Poza tymi wyjątkami aura będzie sprzyjać relaksowi, aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz spotkaniom z bliskimi. Bieżące informacje o pogodzie na kolejne dni maja będziemy na bieżąco przekazywać.

