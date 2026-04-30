Pokazali szczegóły pogody na majówkę. Termometry zaszaleją! Nawet stary góral łapie się za głowę

Konrad Marzec
2026-04-30 14:30

Jaka aura czeka nas podczas tegorocznej majówki? Modele pogodowe na 1, 2 i 3 maja są już niemal pewne. Najwięcej emocji budzi niedziela. Synoptycy IMGW zaprezentowali wartości, które do niedawna wydawały się jedynie mrzonką. Temperatury zaskakują nawet najstarszych górali. Zobacz, czego spodziewać się w długi weekend.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Szeroki plac wyłożony kostką brukową, otoczony zabytkowymi budynkami i ludźmi. Centralnym punktem jest wysoka kolumna z rzeźbą na szczycie, przedstawiającą postać z szablą lub mieczem, ustawiona na tle jasnego słońca z promieniami rozchodzącymi się po niebie. Po lewej stronie placu znajdują się kamienice o różnokolorowych fasadach, z widocznymi licznymi oknami i dachami w odcieniach czerwieni i brązu, a przed nimi rozstawione są rzędy białych parasoli nad stolikami kawiarnianymi, gdzie siedzą ludzie. Po prawej stronie placu dominuje duży, czerwono-ceglany budynek z charakterystyczną zieloną, stożkową kopułą i iglicą, a także wyraźnie widoczne są detale architektoniczne i wiele okien. Na placu porusza się wiele osób, a ich długie cienie rzucane są przez intensywne słońce, które oświetla znaczną część sceny, tworząc silne kontrasty i złote refleksy na bruku.

Pogoda na długi weekend. Co nas czeka w majówkę 2026?

Tegoroczny 1 maja przypada w piątek, co oznacza idealną okazję do dłuższego wypoczynku. Wiele osób szykuje się do organizacji grillów, wyjazdów czy aktywności plenerowych. Choć kwietniowe prognozy bywały niepewne, ostatecznie nie ma powodów do obaw. Jak podkreślają specjaliści z IMGW, krótkoterminowe przewidywania cechują się dużą trafnością. Możemy więc z pełnym przekonaniem zapowiedzieć wyjątkowo ciepły weekend majowy. Słońce zdominuje nieboskłon, a w wielu miejscach termometry wskażą ponad 20 stopni Celsjusza. Jedynie w nocy poprzedzającej majówkę, w północnych regionach, możliwe są lokalne przymrozki do -2 stopni przy gruncie. Później czekają nas wyłącznie pozytywne niespodzianki pogodowe.

Prognoza dla Polski na 1 maja. Gdzie będzie najcieplej?

Piątkowy poranek przyniesie w większości kraju przyjemną aurę, chociaż IMGW ostrzega przed przelotnym deszczem ze śniegiem w okolicach Bieszczadów. Słupki rtęci powędrują od 14 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 22 kresek w rejonie Poznania, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina, Torunia czy Bydgoszczy. Miejscami temperatura może dobić do 23 stopni. Słaby wiatr sprawi, że odczuwalne ciepło będzie jeszcze wyższe, co stworzy idealne warunki do spacerów. Warto jednak zaznaczyć, że to dopiero wstęp do tego, co przyniosą kolejne dni. Poniżej prezentujemy dokładne przewidywania na pierwszy dzień maja.

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na 1 maja

Sobota 2 maja pod znakiem słońca. Idealny czas na grilla

Drugi dzień majówki zapowiada się jeszcze cieplej. Zgodnie z wyliczeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w każdym województwie możemy spodziewać się temperatur przekraczających 20 stopni. Najbardziej gorąco zrobi się na zachodzie kraju. Mieszkańcy województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego mogą szykować się na 25 stopni oraz bezchmurne niebo. Ponieważ synoptycy nie przewidują opadów na sobotę, to doskonały moment na zaplanowanie spotkania przy grillu w gronie najbliższych. Wszelkie formy spędzania czasu na zewnątrz obejdą się bez konieczności noszenia parasola.

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na 2 maja

Niedziela 3 maja. Temperatura blisko 30 stopni!

Niedzielne prognozy IMGW przewidują od 16 stopni nad Bałtykiem, poprzez 23 stopnie na południu i wschodzie, aż do 28 stopni na zachodnich krańcach Polski. To właśnie zachód kraju zaskoczy najwyższymi temperaturami, które znacznie przewyższają wcześniejsze założenia. Choć to jeszcze nie upał, wartości zbliżą się do granicy 30 stopni Celsjusza. Z tej wyjątkowo ciepłej aury należy korzystać, ponieważ tuż po zakończeniu majówki przewidywane jest drastyczne ochłodzenie. Obecnie jednak cieszmy się niedzielnym ciepłem, którego szczegóły prezentuje załączona mapa.

Istotnym faktem jest to, że podczas całego długiego weekendu opady będą marginalne. Zaledwie na północnym zachodzie 3 maja mogą wystąpić przelotne deszcze. Poza tymi wyjątkami aura będzie sprzyjać relaksowi, aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz spotkaniom z bliskimi. Bieżące informacje o pogodzie na kolejne dni maja będziemy na bieżąco przekazywać.

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na 3 maja
