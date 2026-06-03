Święto Twierdzy Toruń podczas długiego weekendu! Moc darmowych atrakcji

IV Święto Twierdzy Toruń na długi czerwcowy weekend

Pomiędzy 4 a 7 czerwca wypada w tym roku długi weekend, który stanowi świetną okazję do uczestnictwa w niezwykłym wydarzeniu. Główne obchody zaplanowano na sobotę i niedzielę, czyli 6 i 7 czerwca. Szczegóły dotyczące atrakcji przygotowanych w Muzeum Twierdzy Toruń zdradził w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń Adam Kowalkowski.

- Święto Twierdzy to jest taki czas, dwa dni weekendowe na początku czerwca, dzięki którym będziemy mogli zwiedzić obiekty, nawet te, które są na co dzień niedostępne. Dzięki przewodnikom, którzy tam będą oprowadzali, dowiemy się o nich bardzo wiele. Na pewno będzie to Fort VII, Fort XII i Fort VI. To są obiekty, które od czasu do czasu są otwierane, ale nigdy dla tak dużej grupy ludzi i bardzo rzadko z komentarzem przewodnika - podkreślił Kowalkowski.

Głównym celem inicjatywy jest popularyzacja lokalnych fortyfikacji oraz edukacja historyczna zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Adam Kowalkowski zauważył, że frekwencja z roku na rok sukcesywnie wzrasta, a poprzednia edycja przyciągnęła od 600 do 700 zwiedzających. Ostateczny sukces tegorocznego przedsięwzięcia będzie jednak w dużej mierze uzależniony od sprzyjających warunków atmosferycznych.

Toruńskie fortyfikacje i Archiwum Wojskowe otwarte dla turystów

Bogaty harmonogram wydarzenia ułatwia poznanie dziejów zabytkowych murów oraz losów ludzi, którzy niegdyś w nich przebywali. Jednym z punktów programu jest zwiedzanie Fortu Jakuba, przejętego na początku maja przez Fundację Kosmos. O najciekawszych elementach weekendowej oferty opowiedziała Anna Lamers.

- Uważam, że największym hitem tego święta jest wejście na teren Archiwum Wojskowego. To jest obiekt, który nigdy dotychczas nie był otwarty jeszcze na święto. Do tego pikniki, Fort IV, oni są mistrzami świata w piknikach. Fort I - tam będą łucznicy, pokazy fechtunku - zdradziła Lamers. Jak dodała przedstawicielka organizatorów, uczestnicy będą mogli również wziąć udział w pieszym spacerze po centrum z przewodnikiem, by zgłębić tajemnice miejskich umocnień.

Anna Lamers gorąco zachęca także do obejrzenia dynamicznego pokazu przygotowanego w schronie Muzeum Historii Polskiej Broni Pancernej zlokalizowanym przy ulicy Poznańskiej.

Piknik, pokazy sprzętu i atrakcje na Forcie IV

Na gości Fortu IV czeka plenerowy piknik oraz szeroki wybór ścieżek edukacyjnych. Róża Wilamowska ze Stowarzyszenia Aktywna Twierdza przekazała na antenie Radia ESKA Toruń, że przygotowano tam liczne grupy rekonstrukcyjne, strzelnicę pneumatyczną, animacje tematyczne oraz prezentacje ciężkiego sprzętu wojskowego. Odwiedzający będą mogli również wziąć udział w konkursach z nagrodami, wspólnym wypiekaniu tradycyjnych pierników i ognisku z kiełbaskami. Możliwe będzie zwiedzanie obiektu zarówno za dnia, jak i po zmroku.

- Kończymy o godzinie 20:00 wieczornym zwiedzaniem i zaczynamy następnego dnia również o godzinie 10:00, 7 czerwca zwiedzaniem rozszerzonym. W ciągu dnia mamy również zwiedzania dla dzieci i standardowe. Trasa rozszerzona wchodzi do fosy, wchodzi do pomieszczeń zamkniętych. Jest przejście małe drabiną, także zalecamy ubiór dostosowany do zwiedzania, pełne buty, długie spodnie, ponieważ nie wszędzie krzaki są wycięte, więc żeby wejść w te miejsca, trzeba być odpowiednio ubranym - zaleciła Wilamowska.

Czwarta edycja Święta Twierdzy Toruń potrwa dwa dni, od 6 do 7 czerwca. Kompletny harmonogram zaplanowanych wydarzeń został udostępniony na oficjalnym profilu inicjatywy na Facebooku.